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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Magnussen: "Haas araçta yanlış bir şey olmadığını söyledi"

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Magnussen: "Haas araçta yanlış bir şey olmadığını söyledi"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 06:33

Haas Formula 1 takımı, Kevin Magnussen'in yarış dışı kalmasına sebep olan sorunların ardından aracı yeniden inşa etti ve özel bir sorun bulamadı.

Magnussen, 70. Yıl Dönümü GP'de lastiklerinin endişe verici şekilde bitmesinin ardından güvenlik sebeplerinden ötürü yarış dışı kaldı ve araçta bir şeylerin ters gittiğinden emin olduğunu belirtti.

Magnussen, bu yarıştan bir hafta önce büyük bir kaza yapmıştı.

Haas, geçen hafta sonu yaşanan sorunların ardından, Danimarkalı pilotun aracını yeni parçalarla tekrar inşa etti.

Magnussen, "Silverstone'daki ikinci yarışta temel anlamda lastiklerimiz bitti. Arka lastik çok kabardı ve lastik çok fazla aşındı, bu da büyük titreşimlere neden oldu ve sonunda gerçek bir güvenlik sorunu haline geldi. Bu yüzden yarıştan çekildik. Ama çok şey kaybetmedik çünkü o anda son sıradaydık."

"Bütün hafta sonu benim için bir mücadeleydi, Silverstone'daki ikinci hafta sonuna bakarsak, ilk hafta sonu biraz daha iyiydi, gridde daha olağan bir pozisyondaydık. Birinci yarışta yarış dışı kalmasaydım, oldukça iyi bir sonuç gelebilirdi. Bunun için gerekli kartlarım varmış gibi hissettim. Bu yüzden burada tekrar deneyeceğiz."

“Araçtaki  pek çok parçayı nasıl performans gösterdiğini bildiğimiz parçalara değiştirdik ve normale dönmeliyiz. En azından bundan oldukça eminim.”

Magnussen, ekibin Silverstone sonrası analizinde özel bir sorun çıkmadığını söyledi.

"Bir sonuca varamadığımızın farkındayım. Bu iki Grand Prix arasında dört günümüz vardı. Bu yüzden, yaptığımız çalışmanın sadece parçaları değiştirmek ve bildiğimiz bir araç ile gelmek olduğunu düşünüyorum. Her şeyin normale döneceğine eminim."

Haas takım patronu Gunther Steiner, parçaları çıkarırken veya aracı yeniden inşa ederken herhangi bir sorun bulunmadığını doğruladı.

Steiner, "Araçtaki parçaları mümkün olduğunca, doğru olduğunu bildiğimiz veya doğru olduklarını varsaydığımız parçalarla değiştirdik. Ama diğer yandan, geçen hafta olanlara neyin yol açtığına dair özel bir şey bulamadık. Aracın yol tutuşu yoktu. Yani her şey yeniden inşa edildi, bu yüzden yarın nasıl olacağını görelim.” dedi.

Magnussen geçen yıl Barselona'da yedinci sırada yer aldı ve bu hafta sonu daha iyi bir yarış için umutlu kalmaya devam ediyor.

"Tabii ki, geçmişte iyi yarışlar çıkardığımız yerlere geri dönmek güzel. Doğal olarak bu eğilimin devam edeceğini umuyorsunuz. Bu yılki araç geçen yılki araçtan çok farklı, bu yüzden asla emin olamazsınız, ama elbette olumlu ve umutluyum."

“Bu pist lastikler açısından Silverstone kadar kötü olmasa bile zor olacak. Yine de bence burada daha iyi olmalıyız.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Kevin Magnussen
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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