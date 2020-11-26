Magnussen: "Haas aracının sürüşü sürücüler için pek de zor olmayacaktır"

Haas takımı Eifel GP hafta sonunda yaptığı açıklamada, sürücüleri Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ile 2021'de yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Grosjean, Haas ile Amerikalı takımın 2016'daki ilk sezonundan beri yarışmaktaydı, Magnussen ise 2017'de Esteban Gutierrez'in yerine takıma getirilmişti.

Takım ile yola devam etmeme açıklamasının ardından, F1 fırsatının azalması ile de beraber iki pilot birden farklı serilerde yarışma fırsatlarını değerlendirdiler ve Motorsport.com, Magnussen'in 2021 yılında Chip Ganassi Racing ile IMSA'da yarışacağını öğrendi. Grosjean'ın gelecek sene ne yapacağı ise belirsiz.

Haas ise hâlâ resmi olarak sürücü kadrosunu açıklamamış durumda, ancak çıkan dedikodulara göre Amerikalı takım seneye F2 şampiyonasının lideri olan Mick Schumacher ve bir diğer F2 sürücüsü Nikita Mazepin ile yarışacak.

Bahreyn Grand Prix'si hafta sonu öncesinde soruları yanıtlayan Magnussen, gelecek sene Amerikalı takımın aracına oturacak pilotların, aracın kullanımında herhangi bir sorun yaşamayacağına inandığını söyledi.

Magnussen'in açıklamaları şu şekilde: "Öncelikle onların (Schumacher ve Mazepin) koltuğa oturup oturmayacaklarını bilmiyoruz. Ancak aracı kim kullanırsa kullansın, en azından karşılarına kullanılması çok zor bir araç gelmeyecek."

"Bu araçlar çok iyiler, bu aracı kişisel olarak ben pek çok kez kullandım ve 'bu araç oldukça rekabetçi olmalı' diye düşündüm çünkü aldığım hissiyat gayet iyiydi. Ancak durum böyle değil. Yavaşız çünkü her şeyden az da olsa eksiğimiz var."

"Bu da bizi rekabetten oldukça uzaklaştırıyor, ancak bunun aracın sürüşünün zor olmasıyla alakası yok. Bence onlar araçları oldukça hızlı ve sürmesi eğlenceli olarak bulacaklardır."

Kevin Magnussen, Haas VF-20, Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Magnussen'in takım arkadaşı Grosjean ise konu hakkında şunları söyledi: "Bence genel olarak Formula 1 bir çaylak için oldukça zor. Ancak Kev'in dediği gibi, araç zor değil. Sadece biraz önden kayması var, eğer bunu isterseniz, bu yüzden sürüşü zor bir araç değil."

"Sanırım lastikleri çalıştırabilmek, sürücülerin başarılı olabilmeleri için en önemli nokta olacak. Ve 2021 lastikleri ile beraber neler olur bilemem, ancak bu araçlar kesinlikle onların beklediğinden daha hızlı olacak."