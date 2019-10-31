Magnussen: "Haas 2019 aracından umudunu kesti"
Haas pilotu Kevin Magnussen, Amerikalı ekibin artık 2019 aracı üzerinde çalışmadığını söyledi.
Haas bu yıl yapılan 18 yarışın sadece beşinden puanla ayrılabilirken, bu beş yarış Avustralya, İspanya, Monako, Almanya ve Rusya'ydı.
Son yıllara kıyasla sergilenen bu kötü performans büyük hayal kırıklığına neden olurken, takım neden bu kadar yavaş kaldığını anladı ancak bu yılın aracında yapacakları çok fazla şey olmadığını duyurdu.
Danimarka basınına konuşan Magnussen, bitime üç yarış kala artık 2019 aracından umutlarını kestiklerini söyledi.
Ekstra Bladet’e verdiği demeçte Magnussen, “Bu aracın asla daha iyi olmayacağını biliyoruz."
“Ama gelecek yıl için çok fazla ilerleme kaydetme şansımız olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıla oldukça erken ve bu kadar net şekilde odaklanabilmek için eşsiz bir fırsat oldu."
“Sezonun ikinci yarısında, mevcut aracın yılın geri kalanında zorlanacağı oldukça açıktı."
"Şimdi takım içerisindeki herkesin 2020'nin gelmesini beklediği kimse için sır değil." dedi.
Kevin Mangussen bu yıl dört yarıştan puanla ayrıldı ve şampiyonayı 21 puanla 16. sırada götürüyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Magnussen: "Haas 2019 aracından umudunu kesti"
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