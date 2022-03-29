Magnussen: "Güvenlik aracı en istemediğimiz zamanda geldi"

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Kevin Magnussen, Cidde'de oldukça zor bir hafta sonunu geride bıraktı. Antrenman turlarında aracındaki sorun nedeniyle çok az tur atabilen Magnussen, cumartesi günü boynunda ani bir acı hissetti ve bundan ötürü ancak 10. olabildi.

Formula 1'e dönüşü son anda gerçekleştiği için sezona fiziksel anlamda tam anlamıyla hazır başlamayan Magnussen, Suudi Arabistan'da epey zorlandı.

Pazar günü piste çıkan Magnussen, dokuzuncu sırada finiş gördü ve takıma 2019'dan sonra ilk kez arka arkaya ikinci yarışta puan getirmiş oldu.

Magnussen, sert lastikle yarışı başladığı için ilk bölümde güvenlik aracı istemediğini ve tam istemedikleri noktada güvenlik aracının piste girdiğini söyledi.

Magnussen, "Başımıza gelebilecek en kötü şey oldu! Sert lastikle yarışa başladık, diğerlerinin tam tersi bir stratejiydi. Hemen hemen herkes orta lastiklerdeydi ve olabilecek en kötü şey 16. veya 17. turda piste girebilecek güvenlik aracıydı. 16. turda güvenlik aracı girdi! Yani buna rağmen iki puan almak çok iyi."

"Araç bugün yine olağanüstüydü. Sürmesi çok keyif verdi. Sonunda sanal güvenlik aracıyla şansımız biraz yaver gitti. Fakat o, sanal güvenlik aracı yerine güvenlik aracı olsaydı, diğerlerinin temposunu bilmiyorum ama yeni lastiklerimiz olacağı için yine büyük puanlar alabilirdik."

"Sonuç olarak mutluyuz. Takım, cuma günkü zorluklardan sonra geri dönmede harika bir iş çıkardı ve çok mutluyuz."

"Boynum şu anda bende değil, çok acıyor. Fakat yarış biraz daha kolaydı. Çünkü tur zamanları daha yavaş, viraj alma hızları daha düşük çünkü dolu depodasınız. Ayrıca lastikler çok yeni olmuyor, hızlar da biraz daha düşük. Tüm bunlar biraz yardımcı oluyor." dedi.

Magnussen ayrıca sert lastikle başlamanın boynundaki problemleri hafifletmeyi amaçlamadığını, sadece tercih ettikleri stratejinin bu olduğunu söyledi.

"Bu, kumar bile değildi. Sadece stratejimiz buydu. Lastikle çok rahat ve mutluydum. Orta grupta, önümde yer alan çocuklardan yavaş değildik."

"Bu yüzden onların ardında kalabilmeme ve onlarla birlikte olmama çok şaşırdım. O grupta olmayı beklemiyorduk. Bu açıdan mutluyuz. Takım bir kez daha araçta harika bir iş çıkardı."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images