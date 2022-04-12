Magnussen: "Güvenlik aracı, Cidde'de olduğu gibi yine olumsuz etkiledi"

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Haas'ta Kevin Magnussen sıralama turlarının ilk bölümünde elenirken, Mick Schumacher ikinci bölüme kalmış fakat 15. olmuştu.

Yarışa Magnussen sert hamurla başladı ve amacı uzun bir ilk bölüm geçirmekti. Ancak piste giren güvenlik aracı, tüm stratejik avantajını elinden aldı. Danimarkalı pilot, Cidde'de de yine benzer şekilde güvenlik aracından olumsuz etkilenmişti.

Sonuç olarak yarışı ilk onun dışında tamamlayan Magnussen, bu yıl ilk kez bir yarıştan puansız ayrıldı.

Danimarkalı pilot, şöyle dedi: "Yarış eğlenceliydi. Maalesef puan alamadık, ki bu çok üzücü. Yarışa sert lastikle başlayarak kumar oynadık. Cidde'de olduğu gibi, olabilecek en kötü şey ilk bölümde güvenlik aracı çıkmasıydı ve Cidde'de olduğu gibi yine ilk bölümde güvenlik aracı çıktı. Bu da yarışımızı mahvetti."

"Bu basitçe kötü şans. Fakat bu stratejiyi seçtiğinde, bunun dezavantajları olacağını biliyoruz. Fakat bunu yapmayı seçtik çünkü pozisyon kaybettiğinizde, yükselmeniz için olabilecek en iyi strateji budur."

"Bugün işe yaramadı fakat hız anlamında ön gruba daha yakındık. Aslında yarışta oldukça iyi bir tempomuz vardı ve Alpine'den Alonso'yu geçtik. O, Cumartesi neredeyse ilk çizgiyi alacaktı."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yüzden takım işleri tersine çevirme konusunda harika bir iş yaptı. Artık Imola'da puan almak için ileriye bakıyorum."

Haas, ilk iki yarışta güçlü görünse de, Melbourne'e yanlış ayarlarla geldi ve doğru noktayı bulmakta zorlandı.

Hafta sonuna bu noktada başlasaydı, işlerin farklı olup olmayacağı sorusuna Magnussen, "Eğer ilk 12'de olsaydık ve 12. sıradan başlasaydık, başlangıç için sert lastiği seçmezdik."

"Orta ile başlardık ve o zaman da yarış bizim için iyi olurdu çünkü sert lastikte olduğunuzda, ilk bölümde çıkan güvenlik aracı sizi mahvediyor."

"Şans bizden yana değildi fakat bir dahaki sefere umarım bizim için iyi olur." yanıtını verdi.

Magnussen ayrıca boynuyla ilgili de, "Bu pist biraz daha kolay ama giderek güçleniyorum. Bugün kendimi iyi hissettim. Yorgunluk var ama iyiyim." dedi.