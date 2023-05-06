Magnussen: "Güncellemeler işe yarıyor"
Haas pilotu Kevin Magnussen, takımın Miami'ye getirdiği güncellemelerden memnun.
Haas F1 için Miami'deki ilk seans tuhaf geçti. Gün Nico Hulkenberg'in kazası nedeniyle pek iyi başlamasa da, ilk seansta ilk ona girerek dikkatleri üzerine çekti.
Kevin Magnussen de günü 12. tamamlamasının ardından Haas'ın bu hafta sonu puan alabileceğini göstermiş oldu.
Günün ardından konuşan Danimarkalı pilot, "Bugün iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İlk seansta bu yarış için hazırlanan bir dizi yeni parçayı test ettik ve gayet iyi şekilde çalıştılar."
"Bu yüzden ikinci seansta onları test etmeye devam ettim. Şimdiye kadar iyi bir izlenim bıraktılar."
"Yarış temposuna yönelik çalışmalar da çok iyi gitti, yani her şey plana göre gidiyor. Umarım Cumartesi günü bunu tekrar yapabiliriz."
"Sanırım sıralamanın ikinci bölümüne, hatta belki de üçüncü bölümüne kalacağız."
"Sonuçlar çok yakın ve 10. ila 15. arasında sadece birkaç ondalık var. Bu yüzden elimizden geleni yapmamız gerekiyor." dedi.
Nico Hulkenberg ise ilk seansta kaza yapıp, ikincisinde 17. oldu.
Alman pilot, "Gün pek iyi başlamadı. Maalesef çok zorladım, hızlı sonuçlar almak istedim... Acele etmem de pahalıya patladı."
"Bazen böyle şeyler olabiliyor - neyse ki araçta çok ciddi bir hasar yoktu ve ikinci seans da kötü geçmedi."
"Yol tutuşun iyi olduğunu hissediyorum, bu pisti gerçekten seviyorum, aracımıza çok iyi uyuyor."
"Burada ilk kez Formula 1 aracı kullanıyorum, oldukça farklı bir yapısı var, teknik ve zorlu. Bu yüzden kaza yapmama rağmen günden keyif aldım." dedi.
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
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