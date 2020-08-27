Magnussen: "Güncelleme getirmeyen Haas için tuhaf bir sezon oluyor"

Haas, koronavirüsle ilgili mevcut durum ve finansal etkilerinden ötürü bu yıl herhangi bir güncelleme getirmeme kararı aldı.

Amerikalı ekip, ilk altı yarışta sadece bir puan alabildi ve şampiyonayı dokuzuncu sırada götürüyor.

Takıma tek puanını kazandıran isim olan Magnussen şöyle dedi: "Bu, elbette farklı bir zorluk oldu. Yılın bir noktasında genellikle güncellemeler getirirsiniz ve bu güncellemelerle çalışmaya başlarsınız. Bu yıl sadece sezona başladığımız paketten en iyi şekilde faydalanmaya odaklanmış durumdayız. Geçen yıl araca pek çok çalışmayan güncelleme getirdik. Bu nedenle bazen araca güncelleme getirmek de kolay olmuyor. Bu yıl elbette araç çok farklı. Bu yüzden onu öğrenmek için bolca vakit oldu ve aslında yeni araçla çok fazla zaman geçirme fikri iyiydi."

"Kısacası bazı açılardan olumlu, bazı açılardan olumsuz. Her zaman araçta daha fazla yere basma gücü ve performans istiyorsunuz. Ancak bu aynı zamanda kısa bir sezon. Diğer takımların bu kadar kısa sürede gelişip gelişmeyeceğini bilmiyorum."

Romain Grosjean ise şunları ekledi: "Açıkçası biraz tuhaf bir sezon oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz ve takım farklı stratejiler deniyor. Bazıları çalıştı, bazıları ise çalışmadı. Her zaman elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Cuma günü Barcelona'da iyi bir aracımız vardı. Maalesef cumartesi günü işler istediğimiz gibi gitmedi. Ama şimdi neden böyle olduğuna dair fikirlerimiz var. Bu yüzden sorun değil."

"Kendim için yarışıyorum ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İnsanlar nasıl motive olduğumu olduğunu soruyor, ama hayır, motivasyonum devam ediyor. Yarışmayı seviyorum ve bence en önemli şey bu. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum."