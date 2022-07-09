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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Magnussen: "Güncelleme getirmemesine rağmen Haas'ın hâlâ hızlı olması şaşırtıcı"

Kevin Magnussen, güncelleme getirmedikleri göz önüne alındığında Haas'ın Avusturya performansı da dahil olmak üzere, bu yıl ortaya koyduğu performansın şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Magnussen: "Güncelleme getirmemesine rağmen Haas'ın hâlâ hızlı olması şaşırtıcı"
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Orta gruptaki rakiplerinin aksine Haas, bu yıl şimdiye kadar büyük bir güncelleme paketi getirmedi ve uzun süredir üzerinde çalıştığı bu paketi, Macaristan GP'ye kadar getirmeyebilir.

Haas, Silverstone'dan önceki beş yarışı puansız kapatırken, son yarış Silverstone'da iki araçla birden ilk ona girmeyi başardı ve yıllar sonra çifte puanla ayrıldı.

Bundan yalnızca bir hafta sonra Avusturya'da düzenlenen sıralama turlarında bir kez daha ilk ona giren Haas'ın mevcut formu epey şaşırtıcı görünüyor.

Bugünkü sprint yarışına takım arkadaşı Mick Schumacher'in önünde altıncı başlayacak olan Magnussen, sıralama turlarının ardından şöyle dedi: "Bu yıl iyi bir araca sahibiz ve sezon başından beri gerçekten güçlü görünüyordu."

"Zor yarışlar ya da bizim için iyi olmayan bazı sıralama turları geçirdik ancak çoğu zaman oldukça rekabetçi olduk. Sadece şans bizden yana değildi. Umarım işler tersine döner ve düzenli olarak puanlar alabiliriz."

"Yılın bu noktasında hâlâ bu kadar rekabetçi olmak biraz şaşırtıcı ve çok rahatlatıcı."

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Macaristan güncellemesi, Haas'ın bu sezon aracına getirdiği tek büyük güncelleme paketi olacak ve ardından takım, odak noktasını 2023 aracına kaydıracak. Takımların çoğu, Mayıs ayının başında İspanya Grand Prix'sine önemli güncellemeler getirirken, bazıları Silverstone'a da büyük güncellemeler getirdi.

Schumacher, Magnussen'in yorumlarına katıldı ve şunları ekledi: "Bence hepimiz oldukça şaşırdık ama mutlu bir şekilde şaşırdık."

"Getireceğimizle güncellemeyle ileriye doğru bir başka adım daha atacağımız konusunda oldukça iyimseriz."

Alman pilot, yedinci sıradan başlayacağı sprint yarışı öncesinde de, "İyi bir yöne doğru gidiyoruz, umarım yarın da öyle olur."

"Öncelikli yarın puan kazanma fırsatımız olacak. Ardından yarış için iyi bir konumda olmaya çalışacağız. Umarım yarışta da puanlar alabiliriz." dedi.

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