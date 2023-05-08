Magnussen: "Güçlü bir hafta sonu oldu"
Kevin Magnussen, puan aldıkları için memnun olduğunu belirterek güçlü bir hafta sonu geçirdiklerini düşünüyor.
Magnussen, dördüncü sırada başladığı yarışta geriye düşse de onuncu olarak yine de puan barajında yer aldı.
Danimarkalı pilot, berbat bir start alsa da güçlü bir gün geçirdiklerinden bahsetti.
"Berbat bir start aldım, tekerleğin dönmeye başlaması hemen durdu; sonrasını hatırlayamıyorum."
"Leclerc ile lastiklerim için zor olan uzun bir mücadele yaşadım ve muhtemelen geriye dönüp baktığımda lastiklerime biraz daha fazla dikkat etmeliydim ama her neyse. Bence güçlü bir gün geçirdik ve bir puan aldık."
"Açıkçası bugün bir puandan biraz daha fazlasını hayal ediyordum. Ama sanırım tüm büyük takımlar bugün yarışı tamamladı ve hiçbir sorun yaşamadı. Yani puan almak için oldukça zor bir yarıştı."
"Yine de bir puan aldık, bu yüzden oldukça mutluyum. Muhtemelen istediğimden biraz daha fazla düşüş oldu ama bu hafta sonu ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyorum."
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