Prime'a abone ol
Önceki / Sargeant: "Tüm yaptıklarım milimetrik bir hatanın gölgesinde kaldı"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Magnussen güç ünitesi ve vites kutusu değiştirdi, yarışa pit yolundan başlayacak

Kevin Magnussen güç ünitesi ve vites kutusu değiştirdi, ancak bir sezonda kullanılabilecek maksimum parça sayısını aştığı için ceza aldı ve yarışa pit yolundan başlayacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Cumartesi günü üçüncü antrenman seansını kaza ile noktalayan Magnussen, aracının onarılmasının ardından sıralama turlarına çıkabildi, ancak 18. sıradan öteye gidemedi.

Genelde sıralama turlarında iyi performanslarıyla bildiğimiz Nico Hulkenberg için de durum pek farklı değildi, o da 15. sırada kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Seansın ardından gerilerde kalmalarından faydalanmak isteyen Haas'ın tercihi, olası sıkıntılara karşı Magnussen'in güç ünitesini ve vites kutusunu değiştirmek oldu.

Danimarkalı pilot çoktan maksimum güç ünitesi ve vites kutusu sayısına ulaşmıştı; bu normalde kendisinin grid cezası alması ve son sıraya gerilemesi anlamına gelmeliydi.

Fakat değişiklikler parc ferme şartları altında ve FIA teknik delegesinin onayı olmadan gerçekleşti, dolayısıyla Magnussen yarışa pit yolundan başlayacak.

Böylece 19. sıradaki Valtteri Bottas ve son sıradaki Liam Lawson da bir sıra yukarı çıkmış oldular.

paylaşım
yorumlar

Sargeant: "Tüm yaptıklarım milimetrik bir hatanın gölgesinde kaldı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Williams'ın gelecek sezon için önceliği Sargeant; Mick veya Palou düşünülmüyor

Williams'ın gelecek sezon için önceliği Sargeant; Mick veya Palou düşünülmüyor

Formula 1
Hollanda GP

Williams'ın gelecek sezon için önceliği Sargeant; Mick veya Palou düşünülmüyor Williams'ın gelecek sezon için önceliği Sargeant; Mick veya Palou düşünülmüyor

Wolff: "Checo'nun sıralamalarda bu kadar geride kalması tuhaf"

Wolff: "Checo'nun sıralamalarda bu kadar geride kalması tuhaf"

Formula 1
Hollanda GP

Wolff: "Checo'nun sıralamalarda bu kadar geride kalması tuhaf" Wolff: "Checo'nun sıralamalarda bu kadar geride kalması tuhaf"

Canlı anlatım: Hollanda GP

Canlı anlatım: Hollanda GP

Formula 1
Hollanda GP

Canlı anlatım: Hollanda GP Canlı anlatım: Hollanda GP

Son Haberler

Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"

Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"

F1 Formula 1

Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık" Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"

Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"

Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık" Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"

Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"

Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık" Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"

Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"

Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim" Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol