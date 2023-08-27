Magnussen güç ünitesi ve vites kutusu değiştirdi, yarışa pit yolundan başlayacak

Cumartesi günü üçüncü antrenman seansını kaza ile noktalayan Magnussen, aracının onarılmasının ardından sıralama turlarına çıkabildi, ancak 18. sıradan öteye gidemedi.

Genelde sıralama turlarında iyi performanslarıyla bildiğimiz Nico Hulkenberg için de durum pek farklı değildi, o da 15. sırada kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Seansın ardından gerilerde kalmalarından faydalanmak isteyen Haas'ın tercihi, olası sıkıntılara karşı Magnussen'in güç ünitesini ve vites kutusunu değiştirmek oldu.

Danimarkalı pilot çoktan maksimum güç ünitesi ve vites kutusu sayısına ulaşmıştı; bu normalde kendisinin grid cezası alması ve son sıraya gerilemesi anlamına gelmeliydi.

Fakat değişiklikler parc ferme şartları altında ve FIA teknik delegesinin onayı olmadan gerçekleşti, dolayısıyla Magnussen yarışa pit yolundan başlayacak.

Böylece 19. sıradaki Valtteri Bottas ve son sıradaki Liam Lawson da bir sıra yukarı çıkmış oldular.