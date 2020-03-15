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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Grosjean'la düşman değiliz"

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Magnussen: "Grosjean'la düşman değiliz"
Ekleyen:
, Editör
15 Mar 2020 13:47

Kevin Magnussen, tam tersi düşüncelere rağmen Romain Grosjean'la düşman olmadıklarını söyledi.

Kısa süre önce Netflix'te gösterime giren Drive to Survive belgesel serisinin ikinci sezonunda bir kez daha Haas F1'deki zorlu atmosferden bahsediliyor.

Geçen sezon, Kevin Magnussen ve Roman Grosjean pistte üç kez temas yaşadılar ve telsizden birbirlerini eleştirdiler. Daha sonra takım patronu Gunther Steiner pilotlarıyla sert tartışmalar yaşadı.

Magnussen, tüm bunlardan dersler çıkardıklarını ve durumu daha iyi anladıklarını söyledi.

Magnussen, “Aslında iyi bir ilişkimiz var. Yarışlar arasında bile iletişim kuruyoruz, bu yüzden Romain ve benim düşman olduğumuzu düşünmek yanlış. Normalde ailesiyle, çocuklarıyla iletişim kurarım. Grosjean uçurtma sörfü ile uğraşıyor ve ben de yelkeni seviyorum, bu yüzden birlikte bir şeyler yapmayı planlıyoruz, çünkü ikimiz de bu aktiviteyi seviyoruz. Belki de bu bile, neredeyse düşman olduğumuz hakkındaki yanlış düşünceleri ortadan kaldırmak için yeterli olabilir."

"Telsizden sinirlenebiliriz, ama bu bir spor! Futbolda takım arkadaşları birbirlerine  bağırırlar. Sahada tartışabilirler, sinirlenebilirler. Ancak maç sona erdiğinde, takımlarının otobüsüne biniyorlar ve orada her şey tamamen farklı oluyor."

"Netflix, yarıştan sonra kasklarımızı çıkardığımız zaman, tamamen sinirli olduğumuz anları yakalamayı başardı. Aslında bu, bir bakıma o kadar da kötü değil, çünkü Formula 1'in nasıl olduğu hakkında bir fikir veriyor."

"Ama aynı zamanda, seyircinin ekranda gördüklerinin Formula 1'in tamamı olmadığını anladığını düşünüyorum. Bu, en canlı veya en zor anlardan bazılarını gösteriyor. Seyirciler normalde arka planda neler olduğunu görmüyorlar."

"Geçen yıl Romain ile temaslarımız oldu. Gerçek şu ki sporu gerçekten çok seviyoruz ve her ikimiz de pistte sert bir mücadele veriyoruz. Aynı araçlara sahip olduğumuz için, genellikle aynı pozisyonlar için savaşıyoruz. İlk virajda Romain'in sıklıkla yanımda olduğu açık. Tabii ki çarpışmak istemiyoruz, ama hepimiz takım arkadaşımızın önüne geçmek istiyoruz, bu yüzden araçtan her şeyi çıkarıyoruz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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