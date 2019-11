Magnussen, Grosjean'ın takımda kalmasından memnun

Haas geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile gelecek sezon da Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le yarışacağını duyurmuştu.

Magnussen, arka arkaya dördüncü yılında da Grosjean'la çalışacağı için mutlu olduğunu söyledi.

"Bence Romain'in takımda kalması çok olumlu, çünkü takım bu sayede daha tutarlı kalıyor. İster inanın ister inanmayın, Romain ve ben birlikte iyi çalışıyoruz. Şimdi bu işbirliğinin devam etmesi harika."

"Gelecek yıl başarılı olmak için gerekli şeylerin başında bu geliyor. Tutarlılık özellikle zor durumda olduğumuz şu noktada takım için çok önemli. Takım, şu anda hepimizin karşılaştığı zorlukları ve neler yapabileceğimizi anlıyor."

"Kişisel olarak neye ihtiyacınız olduğunu anlamanız çok önemli. Bu size takım tarafından belirlenen görevleri yerine getirme fırsatı veriyor. Aracı geliştirmek için pek çok zeki insan bir araya geliyor. Ne de olsa, Romain veya ben tasarım bürosunda onlara katılmıyoruz ve ön kanadın nasıl olması gerektiğini söylemiyoruz. Temel olarak, bizim işimiz pistte mümkün olan maksimum hızı göstermek ve daha fazla çalışmaya temel oluşturmak için takıma tutarlı ve mantıklı öneriler sunmak."

"Sanırım aracımızda neyin yanlış olduğunu anlamaya başladık. Bu yıl lastiğin çalışması konusunda çok ciddi sorunlarımız var. Bunun, tamamen lastiklerle ilgisi olmadığı açık, ancak iyi olarak da adlandırılamazlar. Yine de diğer tüm takımlar tarafından kullanılıyorlar ve daha iyi çalıştırılıyorlar. Şimdi bunun nedenlerini anlamaya çok daha yakınız - bence gelecek yıl her şey farklı olacak.

"Her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz ve zor zamanlarda daha çok şey öğreniyorsunuz. Her şey yolunda giderse, genellikle detaylar üzerinde çalışırsınız, çünkü hızda bir çeşit artış elde etmenin tek yolu budur. Ancak, bizim gibi zor zamanlardan geçtiğinizde her şeye bakmak ve daha komple bir resim görmek için önce geri adım atmaya çalışmalıyız. Bazen bu da faydalıdır, çünkü genellikle neye dikkat etmediğinizi analiz etmeye başlarsınız."

Magnussen, Grosjean'ı eski takım arkadaşlarıyla karşılaştırdı.

"Romain'in mühendislerle çalışma şeklinde herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim."

"McLaren'da yarışırken Jenson Button'ın çalışma şeklinden çok etkilendim. Belki de bu, Formula 1'e girer girmez çok büyük bir bilgiye sahip deneyimli bir sürücü ile yarışmamdan kaynaklanıyordu."

"Neye ihtiyacı olduğunu biliyordu ve istediğini elde ettiğinde gayet iyi bir performans gösterdi. McLaren’a alındığımda, Jenson zaten şampiyonada 14 yıllık bir deneyime sahipti ve benim için çok faydalıydı."