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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Grosjean'ı sıralama turlarında yenmek çok zor"

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Magnussen: "Grosjean'ı sıralama turlarında yenmek çok zor"
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Haas'ta dört yıl boyunca Romain Grosjean'ın takım arkadaşı olan Kevin Magnussen, Fransız pilotun özellikle tek tur temposunun çok güçlü olduğunu belirtti.

Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, 2017'de Haas'ta takım arkadaşı oldular ve birlikte toplam 77 yarışa çıktılar.

Magnussen bu süreçte 104 puan toplarken, Grosjean 75 puan topladı. Ancak ikili, sıralama turlarında birbirlerine her zaman çok yakınlardı.

Bu süreçte Grosjean üç yarışa ilk beşten başladı ve en iyi yarış sonucu dördüncülüktü. Magnussen ise dört kez ilk beşten başladı ve en iyi yarış sonucu beşincilikti.

İkili gelecek yıl F1'de yer almayacak ve Magnussen, Fransız pilotun özellikle tek turdaki temposunun çok iyi olduğuna dikkat çekti.

Gelecek yıl IMSA'da yarışacak olan Magnussen, Motorsportweek'e verdiği demeçte, "Romain ile yarıştığım döneme bakarsam, onun sıralama turlarında inanılmaz derecede hızlı bir sürücü olduğunu düşünüyorum."

"Yarışta hızlı olmadığını söylemiyorum, aksine yarışta da çok hızlı. Ama özellikle tek turda çok özel bir iş yapıyor."

“Bence bir kıyas noktası olarak özellikle sıralama turlarında benim daha iyi bir pilot haline gelmemi sağladı, beni daha iyi bir sıralama turları pilotu yaptı."

"Romain'ı sıralama turlarında yenmek için her şeyi tamamen doğru yapmalısınız. Ondan çok daha hızlıları olduğunu hayal etmek zor, eğer günündeyse gerçekten olağanüstü bir pilot." dedi.

Magnussen ayrıca, Grosjean'ın hatalarının bir kısmının, sosyal medyada büyütüldüğünü düşünüyor.

"F1 komik, Romain son birkaç yılda bazı hatalar yaptı ve çok dikkat çekti. Araçta yaptıklarıyla duyulması gereken saygının birazını kaybetmesine yol açtı."

“Kişisel düşüncem, tek turda ondan daha hızlı olabilecek çok fazla insan olmadığı yönünde."

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Editör Kemal Şengül

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