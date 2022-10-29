Magnussen grid cezası aldı

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Formula 1'de sezonun son yarışları yaklaşıyor ve sürücülerin neredeyse hepsi şimdiye kadar birkaç grid cezası aldı.

Bu yıl grid cezasıyla birkaç kez karşılaşan Magnussen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Meksika GP öncesinde altıncı motoruna geçiş yaptı.

Bundan ötürü de 5 sıra grid cezası alan Danimarkalı sürücü, pazar günkü yarışa, sıralama turlarındaki pozisyonunun beş sıra ardında başlayacak.

Şimdilik grid cezası alan başka bir pilot bulunmuyor.