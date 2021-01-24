Magnussen, gelecekte F1'e dönüşü reddetmiyor

Kevin Magnussen'in Formula 1 macerası 2014 yılında başladı ve McLaren'da geçirdiği tek yılın ardından yedek pilotluğa çekildi.

Magnussen, 2016'da F1'e Renault ile geri döndü ve ertesi yıl kendisine uzun vadeli bir kontrat önermeyen Fransız üreticiden ayrılarak Haas'a geçti.

Danimarkalı pilot, arka arkaya dört yıl Haas'la yarıştı ve zaman zaman iyi performans gösterse de, birkaç yarış hariç performansını gösterebileceği bir araca sahip olmadı.

Magnussen 2020 için koltuksuz kaldı ve yeni sezonda IMSA şampyionasında mücadele edecek.

28 yaşındaki Magnussen, gelecekte F1'e dönme ihtimalinin düşük olduğunu kabul ediyor. Fakat "asla" demiyor.

Magnussen, "Asla asla demelisiniz. Bunu pek çok kez öğrendim. Formula 1'de kontratsız kaldım ve her şeyin bittiğini düşündüm. Ama sonra aniden yeni bir şans doğdu."

"Yine de şimdi başka bir şampiyonada yarışacağım. Yarışlar kazanmayı ve şampiyonluk için mücadele etmeyi özledim. Formula 1'e dönersem buna sahip olmak istiyorum."

"Tekrar gridin sonundaki pozisyonlar için savaşmak istemiyorum." dedi.