Magnussen: "Gelecekte Haas'ta kalmak istiyorum"
Haas pilotu Kevin Magnussen, Amerikalı ekip ile çalışmaktan büyük keyif aldığını ve bu yüzden gelecekte burada yer almayı hedeflediğini belirtti.
Haas bu yıl Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'den oluşan deneyimli bir sürücü kadrosuyla yarışmayı seçmişti.
Magnussen, F1'e dönüşünden sonraki ikinci yılını geçiriyor ve geride kalan yarışlarda zaman zaman çarpıcı performanslar sergiledi.
Sezon sonunda kontratı bitecek Magnussen'in uzun vadede takımda kalıp kalmayacağı büyük bir muamma.
Fakat Magnussen, Haas'ın kararından bağımsız şekilde takımda kalmak istediğini söylüyor.
Kanada GP'de 150. yarışına çıkacak olan Magnussen, "Bu kadar uzun süre Formula 1'de olmak harika."
"Çocukken bir gün şampiyonada olmayı hayal ederdim ve şimdi bu kadar uzun yıllar sporda kalma fırsatı bulduğum için mutluyum."
"Gelecek konusunda gerçekten rahatım."
"Harika insanların yer aldığı harika bir takımdayım. Bazen ön tarafta mücadele etmeyi başarıyorum ve geleceğimi Haas'ta görüyorum."
"Umarım bu geleceğin bir parçası olabilirim ve sıkı çalışmamızın meyvelerini alabilirim" dedi.
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