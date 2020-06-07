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Formula 1 / Son dakika

Magnussen, gelecek için Haas'a güveniyor

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Magnussen, gelecek için Haas'a güveniyor
Ekleyen:
, Editör
7 Haz 2020 17:35

Kevin Magnussen, geçen yıl zor bir yıl geçirseler bile gelecekte iyi bir pozisyonda yer alacakları konusunda Haas'a güvendiğini belirtti.

Haas, 2016 yılında Formula 1'e katıldı ve 2017'den bu yana Romain Grosjean ve Kevin Magnussen kadrosuyla yarışıyor.

Magnussen, son iki yıldır Grosjean'a kıyasla daha iyi bir iş yapıyor ve takımın puanlar kazanmasına yardımcı oluyor.

Fakat geçen yıl, diğerlerine kıyasla daha zor bir yıldı çünkü aracın tasarım felsefesiyle ilgili bazı sorunlar vardı.

Takımda kalmak istediğini yineleyen Magnussen, BT Sport'a şöyle dedi: "Şimdi bütçe sınırı var ve bu sınır, bizim sahip olduğumuz bütçeye daha yakın. Diğer takımların çoğu bütçesini azaltmak zorunda kalacak. Bu da bizi daha güçlü hale getirecek. Önümüzdeki takımların çoğu değişmek zorunda kalacak, oysa bizim buna ihtiyacımız olmayacak."

"Gene Haas küçük bir takımı olduğunu biliyor. Geçen yıl yaşanılan şeylerle ilgili hayal kırıklığı yaşadığını anlayabiliyorum. Ama sanırım bu sadece yolumuzun üstündeki bir çukurdu."

"Formula 1'de bizim için avantaj olabilecek heyecan verici şeyler oluyor."

Magnussen ayrıca koltuk için herhangi bir ücret vermek istemediğini söyledi.

"F1'de yarışmak için ödeme yapmak zorundaysak, o zaman devam etmeyeceğim. Gerekli parayı ödeyemem ve bunu yapmak da istemem."

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Editör Kemal Şengül

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