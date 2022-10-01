Magnussen: "Geçmişe kıyasla Singapur'da daha iyiyiz"
Haas pilotu Kevin Magnussen, geçmişe kıyasla Singapur'da daha güçlü olduklarını söyleyerek, hafta sonunun kalan kısmı hakkında umutlu konuştu.
Haas pilotu, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarını 1.8 saniye geride 13. tamamlarken, 10., Lance Stroll ile arasında yaklaşık 0.4 saniye vardı.
Günün ardından Motorsport.com'a konuşan Magnussen şöyle dedi: "Gün bence iyiydi. Mükemmel bir denge yakalayamasak da orta grupta yer almaya devam ediyorum ve bundan ötürü mutluyum."
"Şimdi doğru dengeyi yakalayıp yakalamayacağınızı görmek adına bu gece bazı çalışmalar yapacağız. Umarım yarın daha güçlü olabiliriz."
"Alfa Romeo sürücüleri iyi görünüyor. İlk seansta da güçlülerdi, hatta tüm gün güçlülerdi. Bence bu pist onlar için iyi yerlerden biri olabilir."
Hafta sonu nerede olmayı beklediği sorusuna Magnussen, "Yani bugün kötü değildi. Geçmişte burada yapılan yarışlara kıyasla daha rekabetçi odluğumuz kesin."
"Elbette dediğim gibi geliştirmemiz gereken şeyler var ama her şey yolunda gidiyor."
"Yeni aracı biraz daha fazlı kullanmanız gerekiyor fakat pist aynı. Aynı yerlerde tümsekler var. Yine de döndüğüm için mutluyum. Bu pistte sürüş yapmak çok keyifli." dedi.
Yeni yarış mühendisi Mark Slade ile ilk günü sorulduğunda şunları ekledi: "Çok iyiydi. Hata yapmamak adına veya bunun gibi şeylerden dolayı çok gergindi ama gerçekten iyi iş çıkardı."
Magnussen'in son açıklamalarıyla mühendisine baskı yaptığı yönünde görüşler vardı.
Bu konuda Magnussen, "Baskı yapmadım. Hayır, bunu yaptığımı sanmıyorum. Sadece ne kadar iyi ve deneyimli olduğunu düşündüğümü söyledim."
"Bu, daha henüz bugün ortaya çıktı, onunla çalıştığım için gerçekten çok mutluyum." dedi.
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