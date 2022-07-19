Magnussen: "Fransa'da iyi bir sonuç almak istiyorum"

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Haas, son iki yarışın ikisinde de puan almayı başardı ve şanssızlık yaşamasalardı, Montreal'de de puan alabilirlerdi.

İki hafta sonunda da takıma puan getiren Kevin Magnussen, bu hafta sonu yapılacak Fransa GP öncesi, şöyle konuştu: "Fransa oldukça benzersiz bir pist çünkü çok düz, geniş ve çok sayıda kaçış alanı var. Paul Ricard'da sürüş yapmak diğer pistlerde sürüş yapmaktan çok farklı."

"2018 yılında iyi bir sonuç almayı başarmıştık. Geçmişte iyi performans gösterdiğimiz bir yere dönmek güzel. Bu yüzden şimdi de iyi bir sonuç almayı umuyorum."

"Aslında bu pistte Formula 1 aracı sürmeyeli epey oldu. Bu yüzden ilk seansta ritim yakalamam gerekecek. Fakat geniş kaçış alanlarını hesaba kattığımızda burada ciddi bir risk yok, yani daha ilk turlardan itibaren zorlamaya başlıyorsunuz. Yapacağımız şey bu olacak."

"Bu aynı zamanda güncelleme getirmeden önceki son yarış olacak. Her yarışta aracı daha iyi tanıyoruz ve ondan en iyi şekilde yararlanmanın yollarını aramaya devam ediyoruz."

Mick Schumacher ise Haas'ın Fransa'da zorlanacağını tahmin ediyor.

"Bu pistte her zamankinden daha fazla zorlayabilirsiniz çünkü geniş kaçış alanları sayesinde sınırların ötesine geçmeyi göze alabileceğinizi biliyorsunuz. Duvara çarpma şansınız çok düşük. Elbette hata yaparsanız lastiklerinize zarar verebilirsiniz, ki bu da pahalıya patlayabilir. Ancak yine de zorlamaya devam ediyorsunuz."

"Her zaman aracı geliştirmeye ve farklı pistlere uyarlamaya çalışıyoruz. VF-22'yi gayet iyi anladığımızı düşünüyorum fakat ondan maksimumu çıkarmaya çalışıyoruz ve daha hızlı hale getirmenin yollarını arıyoruz. Paul Ricard'ın bu konuda farklı olacağını düşünmüyorum."

"Fransa'da virajlar genel anlamda daha yavaş. Çoğu şey düzlük hızına bağlı olacak ve bu açıdan bu yıl pek iyi değiliz. Zor bir pistteyiz fakat bazen sakin olsa da genellikle yarışlar olaylı geçiyor. Bakalım bu hafta sonu işler nasıl gelişecek?"

"Şahsen daha fazla deneyim kazansam da gidecek daha çok yolum var. Henüz spordaki ikinci yılımdayım, bu yüzden öğrenecek çok şeyim var. Her gün gelişebileceğim alanları bulmaya çalışıyorum."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images