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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Formula 1'de yarış pilotu olarak kalma ihtimalim yok"

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Magnussen: "Formula 1'de yarış pilotu olarak kalma ihtimalim yok"
Ekleyen:
, Editör

Haas F1 pilotu Kevin Magnussen, yedek pilotluk dışında Formula 1'de kalma ihtimalinin olmadığını belirtti.

Haas F1 pilotu Kevin Magnussen'in kontratı yıl sonunda bitiyor ve henüz hiçbir F1 ya da başka seriden bir takımla anlaşmadı.

Sezon sonunda kesin olarak Haas'tan ayrılacak olan Magnussen'in IndyCar'a geçebileceği konuşuluyor. Ayrıca WEC'ten de kendisine ciddi bir ilgi var.

Türkiye GP padokunda Magnussen'in Haas'ta kalabileceği ancak yarış pilotluğu yerine yedek pilotluk yapabileceği konuşuluyordu.

Magnussen, “Yedek pilotluk dışında Formula 1'de kalma şansım yok."

Kevin Magnussen, Haas VF-20

Kevin Magnussen, Haas VF-20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1, on the grid with engineers

Kevin Magnussen, Haas F1, on the grid with engineers

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Görüşmeler devam ediyor. Sonunda ne olacağını daha şimdiden tahmin edebiliyorum, ancak şimdiye kadar imzalanan bir şey olmadı ve söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ama gelecek yıl yarışacağıma eminim."

"Le Mans'la ilgili bazı seçenekler var ama dünyadaki durum nedeniyle farklı yarışları bir araya getirmek çok zor.... Doğrusu bunu yapmak istiyorum ve her seçeneğe açığım. Pek çok büyük yarış var. Mesela Le Mans, Daytona, Sebring, Indy-500... Bir gün kariyerimi noktalamadan önce onlara katılmak istiyorum."

"Gunther Steiner'da telefonum ve e-postam var. Durum değişirse beni nasıl bulacağını biliyor. Haas F1'in herhangi bir teklifi varsa, kesinlikle onları dinleyeceğim, ancak en önemlisi şimdi tekrar yarış kazanmak istiyorum." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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