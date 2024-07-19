Magnussen: "Formula 1'e tutunabildiğim kadar tutunurum ancak dışarıda olmaktan korkmuyorum"

Geçtiğimiz hafta Haas’ın 2025 sezonu için çaylak Oliver Bearman’la anlaştığına ilişkin resmi açıklama gelmişti. Bu esnada, bu sezon karıştığı kazalarla ve yarış stiliyle defalarca gündeme gelen Magnussen’in geleceği de merak konusuydu.

Bugün yapılan resmi açıklamada, Kevin Magnussen’in sezon sonunda Haas ile yollarını ayıracağı duyuruldu.

Macaristan Grand Prix’si hafta sonuna bir gün kala gerçekleştirilen basın toplantısında, Magnussen kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Danimarkalı pilota; Haas’ın kararıyla ilgili düşünceleri, kararı nasıl ve ne zaman öğrendiği sorulduğunda,

“Haas Formula 1'e girdiği andan itibaren bu takımdaymışım gibi hissediyorum. Kendimi ailenin bir parçası gibi hissediyorum. Yıl sonunda takımdan ayrılmak garip olacak. Ancak her şeyin bir sonu var ve sezonun henüz oldukça erken zamanlarındayız. Haas, gelecek yıl için sürücüleri erken bir şekilde güvence altına almak istedi. Hâlâ müsait koltuklar var. Bu anlaşılabilir bir durum ve benim için sorun değil.”

“Ayao geçtiğimiz hafta bir gün beni telefonla aradı ve durumu anlattı.” dedi.

Magnussen’e kararı anlayışla karşılayıp karşılamadığı ve gelecek sezon için bir şansı hak edip etmediğiyle ilgili düşünceleri sorulduğunda ise şunları söyledi:

“Kararı anladım mı? Her zaman anlamanız veya katılmanız gerektiğini düşünmüyorum. Burası Formula 1. Bir şeyler olur ve siz yolunuza devam edersiniz.”

“Gelen yeni sürücüleri görebilir ve onların benden daha iyi olup olmadığını düşünebilirsiniz. Ama bu gerçekten önemli değil çünkü artık onlar yarışıyor ve durum bu. Yani kararın anlaşılıp anlaşılmaması önemli değil.”

Magnussen’e spor araba yarışlarına hâlâ ilgi duyup duymadığı ve hedefinin ne olduğu sorulduğunda,

“Yakın zamanda yarışmayı bırakmayı düşünmüyorum. Formula 1'deyim. Formula 1, motor sporlarının zirvesidir. Ancak her zaman Formula 1'in dışındaki yarışların da harika olduğuna inanmışımdır. Burada olduğunuz sürece bu şansı değerlendirmelisiniz. Benim burada birkaç defa şansım oldu ama her gün Formula 1'de yarışma şansı yakalayamazsınız. Bu yüzden herkes burada kalmaya çalışır.” dedi.

Şu anda birçok sürücünün önümüzdeki sezon için karar vermesini beklediği Carlos Sainz’ın artık net bir karar vermesi gerektiği konusunda onun neler düşündüğü sorulduğunda Danimarkalı pilot şunları söyledi:

“O şu anda boşta olan en büyük isim. Mevcut koltukları olan tüm takımlar onu takımına almaya çalışıyor. Sonunda bazı takımlar sabırsızlanacak. Kesin olarak zamanını söyleyemem ama o bu kararı vermekten sonsuza kadar kaçınamaz, eminim kaçınmayacaktır da.”

“Kendisi için en iyi kararı verecek. Haklı olarak, nereye gideceğini çok dikkatli düşünüyor. Onunla bu konuda konuşmadım, ama durumun bu olduğunu anlayabiliyorum. O karar verildiğinde, diğer her şey hızla yerine oturacaktır.”

Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen’e gelecek sezon için yedek pilot olmakla ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda Danimarkalı pilot şöyle açıklama yaptı:

“Yedek sürücü rolüyle ilgilenmem. Eğer Haas ile bir rol alacak olursam, bu Formula 1'de bir koltuk bulamadığım anlamına gelir. Bu durumda Formula 1'deki kariyerime son veririm. Çünkü her yarışa gitmek istemem, heyecan verici ve tatmin edici başka şeylere odaklanmak isterim. Yedek sürücü olmak, birinin bacağını kırmasını beklemek pek heyecan verici değil.”

Son olarak F1’de yarışmadığı 1 seneyi göz önünde bulundurarak, kendisi için F1’in ötesinde bir şeyler olup olmadığı sorulduğunda Magnussen şöyle dedi:

“Çok şey var. 2021'de F1 dışında kaldım, ama IMSA'da yarışıyordum. Aslında oldukça yoğun bir programdı. Yıl boyunca Amerika'ya 11 veya 12 kez gittim ve sakin bir yıl değildi, ama en azından oldukça ilginç bir yıldı”

“Hayatımın tamamı küçük bir çocukken Formula 1'e ulaşmakla ilgiliydi ve sonra on yıl bu sporda yer aldım. Bu yüzden 2021'de hayatın farklı bir yönünü görmek ilginç ve heyecan vericiydi. Korkutucu değildi, aslında çok olumlu ve eğlenceliydi.”

“Sanırım bu benim zihniyetimi değiştirdi. Bundan önce Formula 1'i kaybetmekten çok korkuyordum çünkü dışarıda ne olduğunu bilmiyordum. Bu da bana şunu gösterdi: Formula 1'e tutunabildiğin kadar tutun ama dışarıdan korkma.”

“Öbür dünya güzel olacak. Buna öbür dünya diyebilirsin. Sanki bun yüzden ölebilirmişsin gibi. Ama ölmüyorsun.”