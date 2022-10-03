Magnussen, FIA'nın siyah - turuncu bayrak tutumundan rahatsız

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Yarışa 9. sıradan başlayan Magnussen, önünde yer alan Max Verstappen gibi pek iyi start alamadı ve birkaç sıra kaybederek ilk turda 12. sıraya kadar geriledi.

İlk turdaki yakın mücadelelerde Magnussen, ön kanat kenarından hasar aldı. Magnussen buna rağmen yola devam ediyordu ancak yarış hakemleri, Magnussen'e siyah turuncu bayrak salladılar. Bu, Magnussen'in hasar nedeniyle pite gelerek gerekli işlemi yaptırması manasına geliyordu.

Magnussen, hasarın büyük olmaması nedeniyle kendisine sallanan bayrağı sorguladı.

Magnussen, "Ne olduğunu hatırlamıyorum. Fark etmedim bile. Gerçekten fark etmedim. Çok yakındık, ilk tur boyunca herkes çok yakındı. Temas yaşadığımı fark etmedim, araç içerisinde bir şey hissetmedim."

"Takım bana hasarın minik olduğunu söyledi. Kenar plakasında bir hasar vardı, FIA'ya onun bağlı olduğunu söyledik. FIA bunu biliyor olmalı çünkü kuralları onlar yapıyorlar. O parça kopmuyor. Bu açıdan güvenlik endişesi yoktu. Sallanmıyordu bile. Bilmiyorum. Bana siyah turuncu bayrak gösterilmesi gerçekten aşırıydı."

"Aracınızda bazı çizikler olabilir. Biliyorsunuz, burası Formula 1 ve burada savaşabilmelisiniz. Ön kanat sallanıyorsa ve aracın altına girme ihtimali varsa ya da başka bir araca ya da pilota vurma durumu varsa tabii ki bunu anlarım. Ancak bu, ön kanadın çok küçük bir parçası ve ana parçaya içeriden bağlı. Bu yüzden kopmuyor." dedi.

Haas, uzun zamandır takımlar şampiyonasında 7. sırada yer alıyordu ancak Singapur GP itibariyle Aston Martin'in gerisine düştü. Haas, Avusturya'dan bu yana puan alamazken, Aston Martin bu yarıştan 12 puan aldı ve Haas'ı 3 puan farkla geçti.

Magnussen, "Geride beş yarış var. O pozisyonu almak için elimizdeki her şeyi kullanacağız." dedi.

Magnussen yarışı 12. sırada tamamlarken takım arkadaşı Mick Schumacher 13. oldu.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images