Magnussen, FIA'nın "konuşma yasağı" konusunda şaşkın

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FIA, sürücülerin kendilerinden izin almadan herhangi bir dini, siyasi veya politik açıklama yapmasını yasaklamıştı.

Alex Albon, Max Verstappen ve hatta emekli olan Sebastian Vettel, FIA'nın bu kararına karşı çıkarak çeşitli eleştiriler yönelttiler.

Şimdi Sky Sports'a konuşan Haas pilotu Magnussen de konuya değindi ve tam olarak ne yapıp ne yapamayacakları konusunda daha fazla açıklama yapılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Magnussen, "Bu beni gerçekten şaşırttı. Henüz anlamış değilim ve sanırım çoğumuz anlamış değiliz"

"Tüm bunların ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyoruz. Ben herkesin görüşlerini ifade etmekte ve dinini yaşamakta özgür olduğu bir ülkeden geliyorum."

"Bu benim değer verdiğim bir konu ve bunu Formula 1'de görmek isterim."

"Bu tartışmaların nereye varacağını ben de merak ediyorum." dedi.

Magnussen, kendisinin siyasi konulara ya da benzeri şeylere katılma gibi bir planı olmadığını fakat sürücülerin en azından bunu yapma fırsatına sahip olmasının önemli olduğunu vurguladı.