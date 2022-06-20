Magnussen, FIA'nın kendisini pite çağırması kararını sorguluyor

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Kanada'da iyi bir Cumartesi günü geçiren ve yarışa beşinci sıradan başlayan Magnussen, bir kez daha startta kabusu yaşadı.

İlk sektörde Hamilton'ı zorlarken ufak bir temas yaşayan ve ön kanadının sağ kısmına hafif bir hasar veren Magnussen, FIA direktifi nedeniyle çok erken ve çok uzun süren bir pit stop yapmak zorunda kaldı ve son sıralara düşmesinin ardından da yarışı fiilen bitmiş oldu.

Yarışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haas pilotu, "Evet, ilk turda bir temas yaşadık ancak ciddi bir şey yoktu. Ön kanadıma biraz hasar verdim ve sonrasında pite girmem söylendi."

"Lewis ile çarpıştık, ancak araç gayet iyiydi ve tempomu korumayı başarmıştım. Ön kanatta bir sorun yoktu, kırılmamıştı. Geçen sene Cidde'yi düşünün, Lewis Hamilton, yarışı yarım ön kanatla kazandı -ki doğru olan da bu. Mümkünse yarışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Magnussen ilk turlarda kırık ön kanatla giderken, Alpine pilotu Esteban Ocon "parçanın koparak suratına gelebileceğinden" şikayet etmiş ve bir güvenlik açığı olduğunu vurgulamıştı.

Kendisine yönelik bu şikayet hakkında konuşan Magnussen, "Yarışın ardından Ocon ile konuşuyordum ve FIA'ya durumun gerçekten kötü olduğunu söylediği konusunda şaka yapıyordu. FIA'yı bu şekilde etkileyebileceğinizi biliyorsanız bunu yaparsınız, dolayısıyla o da 'fair play' çerçevesinde davrandı ve bunu yaptı. Ancak bu şekilde sürmemize izin vermeliler, hiçbir sorun yoktu." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sözlerine devam eden Magnussen, bu sezon yaşadığı şanssızlıklarla ilgili, "Bu sinir bozucu, ancak hayat inişli çıkışlı."

"FIA ile konuşup konuşmamalı mıyım bilmiyorum. Monako'da yağmur çiselediği için yarışa başlamamıza izin vermediler, burada da ön kanadımdaki bir çizik nedeniyle pite çağırıldım."

"10. turda pite girdik ve yarışın kalanını tek set sert lastikle tamamlamaya çalıştık, bu da oldukça zorlayıcıydı."

"Yine de halen puan mücadelesi veriyoruz. Ne olacağını asla bilemezsiniz, bu yüzden elimizden geldiğince zorluyoruz. Bugün sonuç elde edemedik ancak tekrar deneyeceğiz. "

"Her zaman denemeye ve olumlu noktalardan ders çıkarmaya devam etmelisiniz, misal sıralama turlarında oldukça iyiydik. Maalesef sıralama turlarında puan verilmiyor, bu yüzden Pazar günü mücadelenin içinde olmak zorundayız ve son birkaç yarışta bunu yapamadık. Önümüzde çok yarış var, daha iyi olmaya çalışacağız." dedi.