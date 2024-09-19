Magnussen: "FIA, saçma sapan şeyleri cezalandırmayı bırakmalı"

Haas pilotu, 12 ceza puanına ulaşmasının ardından Bakü'deki yarıştan men edilmişti, ancak bu hafta sonu Singapur GP ile yarışmaya geri dönüyor.

Magnussen, Singapur GP öncesi basın toplantısında bu konuda şu şekilde konuştu: "Benim görüşüm, F1 için yarışları bu şekilde kısıtlamanın iyi olmadığı yönünde."

"Çok sevdiğiniz bir sporun hoşunuza gitmeyen bir şekilde değişmesi kötü hissettiriyor."

"Ben kesinlikle zorlu yarışları seviyorum ve bence bu motor sporlarının güzelliği büyük oranda buna bağlı."

"Şu anda yalnızca saçma sapan şeyler cezalandırılıyormuş gibi hissediyorum."

"Şahsen bir Formula 1 hayranı olarak, pistte görülebilecek harika yarışlara izin verildiğini görmek isterim."

Bunun yerine nasıl bir yaklaşım uygulayacağı sorulduğunda Magnussen F1'in IndyCar'ı taklit etmesi gerektiğini öne sürdü.

"Bence IndyCar bu konuda doğru bir yaklaşım sergiliyor."

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Harika bir yarış ortamı var ve sürücüler birbirlerine karşı saygılı. Sorumluluk onlara bırakılmış durumda ve bence bu işe yarıyor."

"Bu araçlar hasar alabilecekleri bilinerek piste çıkarılıyor."

"Eğer hasar alırlarsa, aracına zarar veren sürücü doğal olarak ceza alır. Bence Formula 1'de IndyCar'dan farklı olan tek şey pistler."

"Pistler yarış için harika değil ve günün sonunda tüm ceza puanlarımı neredeyse pist limitleri yüzünden aldım."

"Bence geniş bir çizginin birkaç santimetre dışında kalmak ve bu yüzden yarışı kötü bitirmek biraz aptalca. Sevdiğim spor bu değil."

"Umarım FIA yetkilileri artık sürücülere güvenmeleri gerektiğini fark ederler."

"Tabii ki kontrol altına almanız gereken şeyler var. Fren altında hareket etmek ve harekete tepki vermek gibi şeyler var.

"Kontrol altına almanız gereken tehlikeli şeyler var, fren altında hareket etmek gibi. Ama küçük şeyleri biraz daha rahat bırakmayı denemeleri gerek."