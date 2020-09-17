Magnussen: "Ferrari'de yarışmak isterdim"

Kevin Magnussen, Renault ile nispeten iyi bir iş yaptığı 2016 yılının ardından Haas'a geçti ve hem 2017 hem de 2018'deki performansı iyiydi.

Fakat 2019'da, Haas'ın da sorun yaşamasıyla birlikte beklentilerin biraz altında kaldı ve çok az puan alabildi.

Bundan ötürü de yıl boyunca neredeyse hiç ekranlara gelmedi.

Diğer tarafta Carlos Sainz, McLaren'da daha rekabetçi bir araca sahipti ve istikrarlı bir performans da sergileyerek üst üste harika puanlar almayı başardı. Ferrari de tercihini İspanyol pilottan yana kullanırken, Magnussen seçenekler arasında bile yer almadı.

Ekstra Bladet'a konuşan Magnussen, “Ferrari'de yer almak istediğimi hiç saklamadım. Ancak, takımdaki boşluk benim için kötü bir zamanda ortaya çıktı. Sainz geçen sezon çok iyi bir yıl geçirdi ve kendisine koltuk buldu. Eğer Ferrari, 2018'de bir pilot arasaydı, o zaman bir şansım olabilirdi çünkü o yıl pistte daha dikkat çekiciydim."

"Şahsen, geçen sezon iyi bir performans sergilediğimi hissediyorum, ama başkalarının bunu fark etmesi zordu. Ferrari'nin güvenli bir seçeneği tercih etmesi mantıklıydı."

"Gelecekte bir şansım var mı bilmiyorum, gerçek dışı olmak da istemiyorum. Yaptığım işe inancım tam ve hayallerim var. Her yıl bu hayallere ulaşmak için neler yapabileceğime bakıyorum. Hayalim ve hedefim dünya şampiyonu olmak. Bunun imkansız olduğunu düşünmüyorum."

"Şu anda sadece Haas'a odaklanıyorum ve yeni kurallarla birlikte iyi bir pozisyonda olmaya çalışıyorum. Yeni kurallar geldiğinde yarışlardan çok daha fazlasını bekleyebilirim." dedi.

Magnussen'in Haas ile olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor.

Danimarkalı pilot, sözleşmesini uzatma konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını da söyledi.

“Takım şu noktada tüm çabasını krizin üstesinden gelmek için harcıyor. Şu anda gelecek hakkında konuşmaya gerek bile yok, çünkü tek bir yarışa dahi katılmadık. Öncelikle yarışmamız gerekiyor."

"2021'den sonra yeni Formula 1'in bir parçası olmak istiyorum. Bence takımlar o zaman daha yakın olacak ve Haas'ın podyum şansı artacak. Ama önce takımın Formula 1'de kalıp kalmayacağını görmeliyiz. O zaman daha fazlasını göreceğiz."