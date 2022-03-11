Magnussen, F1'e dönüş kararının arkasındaki düşüncelerini açıkladı

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Haas, Nikita Mazepin ile olan sözleşmesini feshetmelerinin ardından boşalan koltuğu Amerika Birleşik Devletleri'nde yarışmakta olan eski pilotları Kevin Magnussen ile doldurdu.

Magnussen geçtiğimiz aylarda ABD'de yarışmaktan keyif aldığını ve bunu F1 gridinin arka tarafında mücadele etmeye tercih edeceğini açıklamış olsa da, geri dönme şansının bakış açısını değiştirdiğini söylüyor.

Autosport'a konuşan Magnussen, spor araç serilerinde bu kadar mutluyken F1'in neden onu tekrardan cezbettiği sorusuna, "F1'den ayrılırken başka bir takımda devam etmem gerektiğini düşünüyordum, fakat sponsorlar işi çok karıştırıyordu. Motivasyonum kalmamıştı."

Gridin arka tarafında mücadele etmek istemiyordum. Evet belki sadece iki sezondur bu kadar arkada mücadele ediyordum, nitekim takım öncesinde orta sıralardaydı ve bu gerçekten eğlenceliydi. Ancak bu iki yıl motivasyon açısından zorlayıcıydı.

"Sonra başka serilerde yarışmaya başladım, podyumlar, pole pozisyonları ve galibiyetler elde ettim. Bu gerçekten eğlenceliydi."

“Ve bir anda Gunther beni arayıp hepsini mahvetti! Geri dönmek istediğimi midemde hissedebiliyordum. Formula 1'i bu kadar özlediğimi bilmiyordum ama fırsat bulunca 'evet' dedim." şeklinde cevap verdi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Magnussen, takımın Mazepin yerine onu düşünmesini beklemiyormuş, hatta Steiner'ın onunla bu konuyu ilk kez konuşmasının ardından tatile gitmiş.

Magnussen, "Gunther geçtiğimiz hafta beni aradı, o sırada Sebring yarışı öncesi ailemle tatile gitmek üzereydim."

"Aramaya rağmen tatili iptal etmedim, çünkü ne olup ne biteceğini akışına bırakarak görmek istedim. Miami'ye vardığımda Gunther yeniden aradı, 'hadi yapalım şu işi' dedi, ben de geri döndüm."

"Elbette halen çözmem gereken birçok mesele var. Peugeot ve Chip Ganassi ile kontratlara sahiptim, hatta Ganassi ile gelecek hafta Sebring'deki 12 saat mücadelesine katılacaktım. Fakat bana kontratı iptal etme konusunda çok anlayışlı davrandılar." dedi.

Magnussen'in dönüşünü kolaylaştıran bir diğer sebep ise kontratın uzun vadeli bir kontrat olması. Bu durum, Danimarkalı pilota kariyeri boyunca istediği istikrarı vadetmekte.

Magnussen, kontrat sadece 2022'yi kapsasaydı bunun anlaşmayı imkansızlaştıracak bir faktör olmayacağını, fakat geleceğinin garanti altında olduğunu bilmenin işleri daha çekici hale getirdiğini söyledi.

Magnussen, "Çok yıllı bir kontrat kesinlikle olması gerektiğini söylediğim bir şey değildi, ama böyle olduğu için de mutluyum, bir yıllığına geri dönmenin bir anlamı olmayacaktı" dedi.

"Tek yıllık kontratlarla daha önce de baş ettim, bu benim için yeni bir şey değil. Gunther takımın ne epey motive olduğunu, iyi durumda olduklarını ve her şeyin çok heyecan verici olduğunu söyledi. Geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum, kesinlikle hissedebiliyorum." dedi.