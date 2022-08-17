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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Magnussen, F1'e dönebildiği için minnettar

Bir senelik ardından Formula 1'e dönen Kevin Magnussen, halen geri döndüğüne inanmakta güçlük çekiyor.

Ekleyen:
, Richard Asher
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Altay Gök
Magnussen, F1'e dönebildiği için minnettar
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2020 sezonunun ardından Haas koltuğunu kaybeden ve F1'den ayrılmak zorunda kalan Magnussen, geçtiğimiz sezonu dayanıklılık ve spor araba serilerinde yarışarak geçirmişti, F1'e dönüşü ise pek olası durmuyordu.

Ancak henüz 2022 sezonu başlamadan Rusya Ukrayna'ya işgal girişiminde bulundu, bu da Haas'ın Nikita Mazepin ve sponsoru Uralkali ile anlaşmasını feshetmesine sebep oldu. Mazepin'den boşalan koltuğu ise çok yıllık bir anlaşmayla Magnussen doldurdu.

F1'e dönüşü hakkında Autosport/Motorsport.com'a konuşan Magnussen, "Halen kendimi çimdiklemem ve olayın gerçekliğini idrak etmem gerekiyor."

"Formula 1 sürücüsü olmak çok büyük bir şey, spordan uzak kaldığım zamanlarda gerçekten anlamaya başladığım şeylerden biri de buydu."

“Dışarıdan baktığınızda, yarış hafta sonları evde kaç kişinin izlediğini ve kaç kişinin bunun hakkında konuştuğunu fark ediyorsunuz. Bu yüzden serideki pilotları gerçekten takdir etmeye başladım ve sporun kadar büyük olduğu gerçeğini fark ettim."

"Spora geri dönmekten ve her yarışta olmaktan eskiye göre daha fazla minnettarım, örneğin her yarışı kaç kişinin izlediğine dikkat ediyorum.” 

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Eğer yeni kurallara geçilmesine rağmen Haas geçen yılki kadar yavaş olsaydı ve kurallar beş yıl daha böyle devam etseydi, muhtemelen dönüş konusunda tereddüt ederdim."

"Yine de bunu gerçekten bir fırsat olarak gördüm. Hiçbir garanti yoktu, Gunther bana hiçbir şey vaat etmedi. Ancak son birkaç yılda ne yaptıklarını ve nelere odaklandıklarını açıkladı.

"Bu planın uygulanacağı henüz 2020 sezonunda belliydi. Bu yüzden heyecanlandım ve 'evet, bu iyi olabilir' diye düşündüm." dedi.

Magnussen, F1'e dönüş için birçok köprüyü de yakmak zorunda kaldı -bunların en önemlisi, Peugeot 9x8 ile WEC'de rekabetçi bir konumda olma fırsatıydı.

Yine de spor araba serilerinde yarışmaktan zevk aldığını bir kez daha belirten Magnussen, "Birçok kez söyledim, aslında geçen yıl hayatımın en iyi yıllarından biriydi."

"Her hafta sonu pole pozisyonu ve yarış galibiyetleri için savaşmaya geri döneceğim için heyecanlıydım. Ama sadece bir Formula 1 var. Başka hiçbir şey Formula 1 gibi değil." dedi.

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