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Magnussen, F1'den ayrıldıktan sonra da hayatından keyif almış

Haas pilotu Kevin Magnussen, 2021 yılında Formula 1'de yarışmasa da hayatından keyif aldığını söylüyor.

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Magnussen, F1'den ayrıldıktan sonra da hayatından keyif almış
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Kevin Magnussen, 2020 sezonunun ardından Haas'taki koltuğunu kaybetmiş ve 2021 yılında IMSA gibi farklı serilerde yarışmıştı.

Danimarkalı pilotun F1 macerası bitmiş gibi görünüyordu ancak Haas, Nikita Mazepin ile yollarını ayırmasının ardından Magnussen'i takıma geri çağırdı.

Daha henüz ilk yarışında puan alan Magnussen, formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi ve yeri artık sağlam gibi duruyor.

Magnussen, F1'den ayrıldıktan sonra yarışları seyretmenin zor olduğunu kabul etse de, hayatın aslında kendisi için keyifli ilerlediğini söyledi.

Magnussen, ”Geçen yıl bana hayatın nasıl bir şey olduğunu gösterdi, ki bu oldukça iyiydi."

“Formula 1'den ayrıldıktan sonra bir sürü şey oldu ve  Formula 1'in ötesindeki hayatımdan oldukça mutluydum."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team poses for a selfie with fans

Kevin Magnussen, Haas F1 Team poses for a selfie with fans

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Hâlâ yarışıyordum, hâlâ bir sürü farklı yerde mücadele ediyordum. Babamın takım arkadaşı olarak Le Mans'a katıldım, ki bu çok eğlenceliydi. Ayrıca bir IndyCar yarışında yer aldım, spor araçlarla Daytona'da yer aldım ve çok eğlendim."

"Yani Formula 1'i özlüyormuş gibi hissetmedim.”

“Fakat Formula 1 yarışlarını izlediğimde, bunu bir daha yapmayacağımı bilmek beni biraz incitti."

“Bu yüzden sonsuza dek emekli olduğum zaman, bu araçları sürmeyi ve bu araçlarla yarışmayı her zaman özleyeceğimi düşünüyorum."

“Burada olmak büyük bir ayrıcalık ve geçen yıl bana ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu gösterdi."

“Onu bir defasında kaybedip geri aldığınızda, Formula 1 sürücüsü olmanın çok güzel olduğunu hissediyorsunuz." dedi.

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