Magnussen: "Mercedes'le yarışsam şampiyon olabilirdim"

Kevin Magnussen kariyeri boyunca sadece bir kez podyuma çıktı. Toplamda 158 puan toplarken, 11.98'lik bir finiş ortalaması yakaladı.

Danimarkalı sürücü 2020 Sezonu ardından F1'den ayrıldı. Magnussen yeni sezonda IMSA'da mücadele edecek.

Henüz 28 yaşında F1 kariyerinin sonuna gelen Magnussen, daha başarılı bir kariyere sahip olamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Magnussen, "Formula 1'de yapabileceğim her şeyi gösterdim, ancak daha fazlasını başarabilirdim. Eğer Mercedes'le yarışsaydım yarışları ve şampiyonluk kazanabilirdim. Ama bu hiç gerçekleşmedi. Elbette geriye dönüp baktığımda bazı durumlarda daha iyi performans gösterebilirdim ama sanırım neler yapabileceğimi gösterdim."

"Çocukken kendime, her ne kadar ailemin beni finansal anlamda destekleyemeyeceğini bilsem de Formula 1 pilotu olma hedefi koymuştum. Bence bu iddialı bir hedefti ve birkaç yıl boyunca Formula 1'de yarışarak bu hedefi gerçekleştirdim. Muhtemelen normal şartlarda olması gerekenden çok daha fazlasını başardım ama başardıklarınızdan asla tam olarak tatmin olamıyorsunuz... Şimdi Formula 1'den ayrılıyorum ve büyük bir başarıya ulaşamadığım için biraz üzgünüm."

"Dışarıdan baktığınız zaman bir yarışçının herhangi bir aracın direksiyonunda neler yapabileceğini yargılayamazsınız. Aracınız yeterince hızlı değilse durum sizin için hiç de kolay olmuyor."

"İlk yarışımda podyuma çıktım, ondan sonra başka pek çok yarışa katıldım. Şimdi her birini hatırladığımda, çok daha iyisini yapabileceğimi fark ediyorum. Aslında bu hep böyledir, özellikle ilk sezon için böyle olur. Formula 1'deki ilk yarışımda ikinci oldum ama o zamanla şimdiyi kıyaslarsanız, artık daha iyi bir pilotum. Şu anda pek çok yarışta, o döneme kıyasla yüz kat daha iyi performans gösteriyorum ve bunu yapmama rağmen, o günden bu yana podyuma çıkamadığıma inanamıyorum." dedi.

Magnussen, tecrübe kazandıkça bazı şeyleri daha iyi yapmaya başladığını düşünüyor.

"Haas'ta dört yıl boyunca yarıştım. Ondan önce kariyerim biraz kaotikti: Her yıl takım değiştiriyordum. 2015'te yarışamadım, sonra Renault'ya döndüm ve bir yılı kenarda geçirdikten sonra benim için durum oldukça zordu. Haas'ta daha deneyimliydim ve bir yarışçı olarak ilerleme kaydettim."

"Tecrübeyle beraber gelen pek çok şey var. Ayarlarla nasıl çalışacağınızı, hangi stratejiyi seçeceğinizi, farklı pistlerde, farklı koşullarda ve farklı viraj türlerinde aracı nasıl kullanacağınızı daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Tecrübe ile beraber tüm bu kararlar daha doğru hale geliyor. Her türlü durumdan sonuçlar çıkarır ve daha akıllı olursunuz. Ek olarak, her yıl daha fazla güven kazandım ve her şey hakkında daha sakindim. Çeşitli durumlarda artık aynı baskıyı veya heyecanı hissetmiyordum. Artık çok daha rahatım."

"Formula 1'e vardığınızda becerinizi, saf hızınızı ve araç kontrolünüzü zaten geliştirmiş oluyorsunuz. Bu yüzden bunun çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. Ama tüm detaylar ve yarış pilotu olarak hafta sonunuzdan, aracınızdan ve kendinizden en iyi şekilde yararlanmak için almanız gereken kararlar sürekli daha iyi hale geliyor."

"Örneğin bu yıl Macaristan'da 3. sıraya kadar çıktım ama hız olarak Mercedes ve Red Bull Racing'den çok daha gerideydim. Eğer üçüncü olmak istiyorsam, o takımlarla mücadele etmem gerekiyordu. Ama onları geride tutma şansım yoktu. Sonra pozisyonları kaybedeceğimi kabullendim ve mücadeleye hangi noktada mücadeleye asılmam gerektiğini anladım. Bir dengeyi bulmak kolay değil ve dört yıl önce bu tür düşünceler aklıma bile gelmezdi."