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Formula 1 / Son dakika

“Magnussen'in F1 kariyeri bu sene %99 bitecek”

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“Magnussen'in F1 kariyeri bu sene %99 bitecek”
Ekleyen:
, Editör

Danimarkalı kaynaklara göre, Haas sürücüsü Kevin Magnussen'in Formula 1 kariyeri bu sene sonunda %99 bitecek.

Haas sürücüleri Magnussen ve Romain Grosjean’ın sene sonunda takımdan ayrılması ve takımın, yeni kuralların geleceği 2022 öncesine iki yeni sürücüyle devam etmesi bekleniyor.

Danimarkalı BT gazetesi muhabiri Peter Nygaard, F1’e 2014’te McLaren ile giriş yapan sürücü için başka bir koltuk olmayacağını söyledi.

Nygaard, “Magnussen’in Formula 1 kariyerinin 13 Aralık’taki Abu Dhabi yarışında sona ereceğinden %99 eminim.”

“Kariyeri, korona krizinin bir başka kurbanı olacak. COVID-19’u takiben gelen finansal sorunlar olmasaydı Haas, Williams ve diğer takımlar finansal destekten ziyade yeteneğe daha fazla bakabilirlerdi.”

“Geçen sene deneyimsiz bir sürücüye koltuk vermek istemeyen Haas, şimdi iki çaylağa sahip olabilir. Bu da krizin ne kadar sıkıntı oluşturduğunu gösteriyor.”

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“Sonuç olarak hiç kimse, takım patronu Guenther veya takım sahibi Gene Haas bile Nikita Mazepin, Callum Ilott veya Robert Shwartzman’ın 2021’de Magnussen’den daha fazla puan toplayacağına inanmaz.”

“Ancak bütçeye yüz milyonlarca dolar katkıda bulunabilirler ve bu ne yazık ki, bu zamanlarda en önemli şey.”

“Magnussen, Formula 1’de sadece kazanmak için yarıştığını hep söyledi. Hedef her zaman dünya şampiyonu olmak, ancak Formula 1 korona krizinde değişiklikler geçirdi ve bu hedef artık gerçekçi değil.”

“Magnussen küçük takımlardan birine para ödeyemez ve ödemeyecek.”

“Bu yüzden Formula 1’den ayrılacak. En son yedi sene önce (Formula Renault 3.5’te) yarış kazanmıştı ve bunun F1’de gerçekleşme ihtimali yok.”

“Kariyerini nerede devam ettireceğini görmek heyecan verecek. Ancak Nürburgring’de bana, yedek sürücülük yapmaya niyetli olmadığını söyledi. 2021’de başka serilerde yarışacak ve kazanacak.” şeklinde konuştu.

Nygaard ayrıca F1’de her şeyin olabileceğini, örneğin Lewis Hamilton’ın şok bir şekilde emekli olup tüm resmi değiştirebileceğini belirtti ancak bunun pek gerçekçi olmadığını söyledi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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