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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Magnussen: "F1 formuna kavuşmam zor olacak ama antrenmanlardan keyif alıyorum"

Kevin Magnussen, Formula 1 için güç kazanmak adına çok fazla antrenman yaptığını ancak bundan keyif aldığını söyledi.

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Magnussen: "F1 formuna kavuşmam zor olacak ama antrenmanlardan keyif alıyorum"
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Bu sene, son sezon öncesi testlerinde Haas ile Formula 1'e geri dönen Kevin Magnussen, ilk iki yarışta oldukça güçlü bir performans sergiledi ve puanlar aldı.

Ancak Magnussen spora ani bir şekilde dönme kararı aldığı için, fiziksel açıdan hazırlanmak için çok az zamana sahipti.

Haas pilotu, Suudi Arabistan Grand Prix'si sıralama turlarının son bölümünde boynunda sıkıntılar yaşamaya başladığını ve üçüncü bölümde boynunun "adeta kırıldığını" söyledi.

Avustralya Grand Prix'si öncesi boynunun durumu sorulan Magnussen şöyle yanıt verdi. "Boynum iyi ama o zamandan beri ağrım var çünkü çok fazla antrenman yaptım."

"Ancak bunun yarışta beni etkilediğini düşünmüyorum. Kafamı tutamadım, bu yüzden yarışın başından itibaren kafa desteğine yaslandım ve öyle sürdüm. Bunun bana tur zamanına mal olduğunu da düşünmüyorum."

"Ancak Cidde'deki sıralama turlarında, üçüncü bölümde sürüş yapamadım. Birkaç yarışımı alacak ama sonra gücüm geri gelecek. Şu anda zor ama yine de eğleniyorum."

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Magnussen, antrenmanlara ne kadar fazla çalışması gerektiği sorusuna, "Açıkçası son 1.5 yıldır pek antrenman yapmadım ama o kadar fit olmam gerektiğini düşünmedim. Bu yüzden biraz şaşırtıcı."

"Ancak olabildiğince çalışıyorum. Günde beş saat antrenman yapmanın anlamı yok çünkü enerjiniz tükenecek ve fit olmak için dinlenmeniz de gerekiyor. Ancak antrenman ve dinlenme arasındaki doğru dengeyi bulmak için zamanımı ayarlamaya etmeye çalışıyorum."

"Ayrıca, dünyanın en iyilerinden biriyle çalıştığım için memnunum. Yani emin ellerdeyim. Tamamen Formula 1 formuna kavuşmam biraz zorlu bir macera olacak ama bu rutinlere geri dönmekten keyif alıyorum. Zor ama eğlenceli." dedi.

Magnussen son olarak, yeni sezonun 2021'e kıyasla ne kadar keyifli olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çok daha keyifli."

"Bence rekabetçi bir araca sahip olmak çok daha eğlenceli."

"Ayrıca F1'den uzakta bir yıl geçirdim ve bu fırsatı yeniden elde etmek büyük bir sürpriz oldu."

"F1'i çok daha fazla takdir etmemi sağladı ve bu kez farklı gözlerle bakıyorum. Yani bu fırsata sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum."

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