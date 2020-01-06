Magnussen: "F1 daha basit hale gelmeli"

Kevin Magnussen, geçmiş dönemdeki Formula 1 araçlarını seven ve sürekli onlara dönüş çağrısı yapan pilotların başında geliyor.

1970'li ve 1980'li yıllarda yarışmak istediğini gizlemeyen Magnussen, mevcut Formula 1'in çok karmaşık olduğunu düşünüyor.

Danimarkalı pilot, "1970'lerde olduğu gibi her şeyin basitleştirilmesi güzel olurdu, örneğin manuel vites kutuları ve aracın debriyaj pedalı vardı. Ayrıca hidrolik direksiyon da yoktu. Yani temellerimize, eskiye geri dönerdim. Bence bu harika olurdu. Belki de bu, yarışı daha ilginç hale getirirdi."

"Dönemimizdeki araçlar aerodinamik açıdan oldukça mükemmel hale geldi. Aracın hızı bununla çok ilişkili ve bu nedenle takımlar arasındaki farklar çok büyük. Aslında her zaman büyüktü, ama bence bunu düzeltebilirsek, farklar azalacak." dedi.

Magnussen kendi ülkesinde bir F1 yarışı yapılması için elinden geleni yapacağını ancak bunun için imkanlarının sınırlı olduğunu söyledi.

"Elbette her şeyi yapardım. Kendi ülkemde bir yarış yapılmasını istiyorum, bu yüzden elbette böyle bir proje varsa, buna katılmaya hazır olacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama yine de Danimarka kralı değilim, bu yüzden tek başıma bir şey yapamam."

Uzun uçuşlarda uyku hapı alıp almadığına yönelik ilginç bir soruya Magnussen, "Hayır, uyku hapı kullanmıyorum. Bu hapların çoğunun yasal olmayan uyuşturucu listesinde olduğunu ve doping olarak kabul edildiğini düşünüyorum. Genel olarak iyi bir fikir değil. Zaten uçaklarda normal şekilde uyuyabiliyorum, bu benim için bir problem değil. Uçuş saatlerimi uyuyabileceğim şekilde düzenliyorum. Uçakta uyanık kalmak hoş değil. Sabah uçuşunuz varsa ve uçakta uyumak istiyorsanız, o zaman akşam varış noktasına ulaştığınızda, tekrar yatmanız gerekiyor. Bütün bunlar yaşamın doğal ritmini bozuyor." yanıtını verdi.