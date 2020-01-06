Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "F1 daha basit hale gelmeli"

paylaşım
yorumlar
Magnussen: "F1 daha basit hale gelmeli"
Ekleyen:
, Editör
6 Oca 2020 06:47

Kevin Magnussen, heyecanı arttırmak için 1970'lerdeki basit araçlara geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

Kevin Magnussen, geçmiş dönemdeki Formula 1 araçlarını seven ve sürekli onlara dönüş çağrısı yapan pilotların başında geliyor.

1970'li ve 1980'li yıllarda yarışmak istediğini gizlemeyen Magnussen, mevcut Formula 1'in çok karmaşık olduğunu düşünüyor.

Danimarkalı pilot, "1970'lerde olduğu gibi her şeyin basitleştirilmesi güzel olurdu, örneğin manuel vites kutuları ve aracın debriyaj pedalı vardı. Ayrıca hidrolik direksiyon da yoktu. Yani temellerimize, eskiye geri dönerdim. Bence bu harika olurdu. Belki de bu, yarışı daha ilginç hale getirirdi."

"Dönemimizdeki araçlar aerodinamik açıdan oldukça mükemmel hale geldi. Aracın hızı bununla çok ilişkili ve bu nedenle takımlar arasındaki farklar çok büyük. Aslında her zaman büyüktü, ama bence bunu düzeltebilirsek, farklar azalacak." dedi.

Magnussen kendi ülkesinde bir F1 yarışı yapılması için elinden geleni yapacağını ancak bunun için imkanlarının sınırlı olduğunu söyledi.

"Elbette her şeyi yapardım. Kendi ülkemde bir yarış yapılmasını istiyorum, bu yüzden elbette böyle bir proje varsa, buna katılmaya hazır olacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama yine de Danimarka kralı değilim, bu yüzden tek başıma bir şey yapamam."

Uzun uçuşlarda uyku hapı alıp almadığına yönelik ilginç bir soruya Magnussen, "Hayır, uyku hapı kullanmıyorum. Bu hapların çoğunun yasal olmayan uyuşturucu listesinde olduğunu ve doping olarak kabul edildiğini düşünüyorum. Genel olarak iyi bir fikir değil. Zaten uçaklarda normal şekilde uyuyabiliyorum, bu benim için bir problem değil. Uçuş saatlerimi uyuyabileceğim şekilde düzenliyorum. Uçakta uyanık kalmak hoş değil. Sabah uçuşunuz varsa ve uçakta uyumak istiyorsanız, o zaman akşam varış noktasına ulaştığınızda, tekrar yatmanız gerekiyor. Bütün bunlar yaşamın doğal ritmini bozuyor." yanıtını verdi.

Sonraki haber
Wolff, 2020'nin Mercedes için daha zor geçmesini bekliyor

Önceki haber

Wolff, 2020'nin Mercedes için daha zor geçmesini bekliyor

Sonraki haber

2019 sezonunda hangi pilot ne kadarlık kaza yaptı?

2019 sezonunda hangi pilot ne kadarlık kaza yaptı?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2019 sezonunda hangi pilot ne kadarlık kaza yaptı?

30dk
2
Formula 1

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

3
Formula 1

Magnussen: "F1 daha basit hale gelmeli"

1s
4
Dakar

Dakar 2020, 1. etap: Zala lider, Alonso 11.

5
Formula 1

Wolff: "Mercedes henüz 2020 sonrası için kararını vermedi"

Son Videolar

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:59
Formula 1

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3 05:17
Formula 1

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3

Renault 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #2 03:05
Formula 1

Renault 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #2

Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok” - 4 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 05:52
Formula 1

Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok” - 4 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Michael Schumacher 51 yaşında! - 3 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 04:50
Formula 1

Michael Schumacher 51 yaşında! - 3 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

2019 sezonunda hangi pilot ne kadarlık kaza yaptı?
F1

2019 sezonunda hangi pilot ne kadarlık kaza yaptı?

Magnussen: "F1 daha basit hale gelmeli"
F1

Magnussen: "F1 daha basit hale gelmeli"

Wolff, 2020'nin Mercedes için daha zor geçmesini bekliyor
F1

Wolff, 2020'nin Mercedes için daha zor geçmesini bekliyor

Video: Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

"Kubica'nın sponsoru, Alfa Romeo'ya 10 milyon euro ödeyecek"
F1

"Kubica'nın sponsoru, Alfa Romeo'ya 10 milyon euro ödeyecek"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.