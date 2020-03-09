Magnussen, en iyi takımlara geçme konusunda inancını yitirmedi

Kevin Magnussen, Formula 1 kariyerine 2014 yılında McLaren'da başladı ve ilk yılında podyuma çıkmış olmasına rağmen sezon sonunda koltuğunu kaybetti.

Magnussen bir yıl aradan sonra Renault ile F1'e döndü ve 2017'de de Haas'a geçerek, son üç yılı Amerikalı ekipte geçirdi.

Bu süreçte hem iyi hem kötü yarışları olan genç sürücünün anlaşması 2020 sonunda bitecek.

Magnussen, BT gazetesine verdiği demeçte, “Formula 1'e doğrudan üst takımlarda yarışmaya başlayan Verstappen ve Leclerc'le aynı şekilde girdim. Ancak McLaren onlarla birlikte olduğum yılda, artık en iyi takım değildi."

“Spora gerçekten heyecan verici bir isim olarak geldim ve sanırım iyi bir iş yaptım, ancak sonrasında neler olduğunu biliyoruz. Artık en iyi takımların baktığı sürücülerden biri değilim."

“Haas ile sözleşmem prensip olarak bu sezonun ardından sonra sona eriyor. Ama anlaşmamızda bir opsiyon var ve eğer istiyorlarsa, 2021'de beni takımda tutabilirler."

“Açıkçası en iyi takımlardan birine geçmek istiyorum, ama aynı zamanda Haas ile birlikte olduğum için çok mutluyum. En iyi takımlardan birisine gidemezsem, burada bildiğim ve rahat olduğum ortamda kalabilirim."

“Haas'ın F1'deki macerasının bir parçası olmak inanılmaz heyecan verici."

“Valtteri Bottas, Jenson Button ve Mark Webber, F1'e girdikten belli bir süre sonra üst düzey bir takıma geldiler. Bu yüzden bunu yapabileceğime inanıyorum, sadece şansım azaldı." dedi.