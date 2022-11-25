Magnussen: "Ekstra para ödülü, Haas'ın daha fazla gelişim kaydetmesini sağlayacak"

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Haas, gerilerde kaldığı birkaç yılın ardından 2022 yılında orta gruba geri döndü ve yılı AlphaTauri'nin önünde sekizinci bitirdi.

Takımlar şampiyonasını yukarılarda bitirmek çok önemli çünkü takımlar, bitirdikleri noktaya göre fazla ödeme alıyorlar.

Sekizincilik Haas'ın daha fazla ödeme alacağı anlamına geliyor ve bu da araç gelişimi için önemli olacak.

2018'den bu yana en iyi şampiyona sonucunu elde eden Haas'ın Danimarkalı sürücüsü Kevin Magnussen, takıma verilecek para ödülünün takımının 2023'te bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Magnussen, "En önemli şey sekizinci sırayı korumuş olmamız. Abu Dhabi GP'de çok daha iyisini yapma şansımız olmadı fakat takım pozisyonunu korudu ve şimdi önümüzdeki kış için aracı geliştirmeye odaklanabilirler."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, makes a stop Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Geçtiğimiz iki yıla kıyasla ileriye doğru iyi bir adım attık. Daha fazla gelişim için iyi bir temel oluşturduk, bu yüzden şimdiden gelecek yılı iple çekiyorum."

"Bu yıl takımımız gelecek sezon işimize yarayacak çok şey öğrendi, bu nedenle kışın 2023'e en iyi şekilde hazırlanmak için çok çalışacağız."

"Şampiyonada daha üst sıralarda yer aldığımız için daha fazla para ödülü alacağız, bu da daha fazla gelişim kaydetmemizi sağlayacak."

"Ayrıca MoneyGram adında bir isim sponsorumuz var. Umarım onların gelişi de aracı iyileştirmek için daha fazla yatırım yapmamızı sağlar." dedi.