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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Düzlüklerde henüz neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yavaşlık var"

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Magnussen: "Düzlüklerde henüz neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yavaşlık var"
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 08:37

Haas pilotu Kevin Magnussen, Amerikalı ekibin düzlüklerde henüz anlamadıkları bir sebepten ötürü yavaş kaldığını söyledi.

Haas, sezonun ilk yarışında bir diğer Ferrari motorlu Alfa Romeo ve Mercedes motoru kullanan Williams ile birlikte gridin en gerisinde yer almıştı.

Ferrari motorlu araçların tamamı düzlük performansında sıkıntı yaşadılar ve Kevin Magnussen, aracın genel olarak düzlüklerde yavaş kaldığını ve sebebini henüz bilmediklerini söyledi.

Danimarkalı pilot, "Fren sorununa ek olarak başka bir sorunumuz daha var: bu yıl aracımız düzlüklerde geçen yıla göre daha yavaş ve bunun tam olarak neyle bağlantılı olduğunu bilmiyoruz."

"Araçta hiçbir güncelleme yok. Şu noktada bu yılın başında kullandığımızla aynı araca sahibiz, o zamandan bu yana hiçbir şey değişmedi. Aracı anlamaya çalışıyoruz ve bunu yaparken ondan daha fazlasını alabileceğimizi düşünüyorum."

"VF-20, geçen yıldan çok farklı ve şimdi yarışta, 2019'un aksine lastikleri kullanmada sorun yaşamıyoruz. Bu yıl yarışta onlarla ilgili bir sorunumuz yok ve bu konuda oldukça iyimseriz. Aracın yarışta daha hızlı olması iyi bir şey çünkü puanlar pazar günü dağıtılıyor." dedi.

Romain Grosjean da bu hafta sonu hiçbir güncellemeleri olmadığını söyledi.

"Rekabet seviyemizi değerlendirmek için birkaç yarış daha beklemeniz gerekiyor. Şimdi Red Bull Ring'de üst üste ikinci yarış olacak. Güç dengesinin bu hafta değişeceğini düşünmüyorum, ancak önümüzdeki hafta Hungaroring'de her şey tıpkı Silverstone gibi farklı olabilir. Yine de Cumartesi günü yağmur yağacağını duydum, bu yüzden burada bile belki sonuçlar değişebilir."

"Takımın ileriye doğru büyük bir adım atmasını beklemiyorum. Şu anda herhangi bir güncelleme hazırlamıyoruz. Öncelikle sahip olduğumuz araçtan daha fazlasını almamız gerekiyor."

 

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Editör Kemal Şengül

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