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Magnussen, duvara temas ettiğini hissetmemiş

Avustralya GP'sinde küçük bir hatası sonucu yarış dışı kalan Kevin Magnussen, lastiğinin kopmasına sebep olan teması hissetmediğini söylüyor.

Altay Gök
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Magnussen, duvara temas ettiğini hissetmemiş
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Yarışın bitimine beş tur kala ilk sektörde ufak bir hata yapan ve sağındaki duvara temas eden Magnussen, sağ arka lastiğinin kopması nedeniyle kenara çekti ve yarışa veda etti.

Temas esnasında kırılan jant parçalarının pist yüzeyini kaplaması nedeniyle ilk önce Güvenlik Aracı piste girdi, sonra da yarış kırmızı bayrakla askıya alındı.

Lastiğin yüksek hızda kopması nedeniyle temas oldukça dramatik görünüyordu, ancak Magnussen hiçbir şey hissetmediğini söylüyor.

Yarıştan sonra konuşan Magnussen, "Teması hissetmedim bile."

"Araçtan hissedilecek kadar büyük bir temas değildi, yine de jantı çatlatmaya ve lastiğin kopmasına yetti. Talihsiz bir durumdu.

"Temastan önce 12. sıradaydık, dolayısıyla puan alabilecekmişiz gibi durmuyordu."

"İlk kırmızı bayrak periyodunda epey şanssızdık, çünkü biz 11. sıradayken Güvenlik Aracı çıktı ve pite girdik. Önümüzdeki birkaç araçtan daha hızlı görünüyorduk, dolayısıyla o aşamada kendime epey güveniyordum."

"Ancak biz pit yaptıktan girdikten hemen sonra kırmızı bayrak çıktı ve herkes yeni lastiklere geçip son tura kadar gitti. Ben de kendimi son sırada buldum."

"Yine de araç oldukça hızlı gibiydi, bu da beni cesaretlendirdi. Sonraki yarış daha da zorlayacağız." dedi.

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