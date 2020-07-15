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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Dokuzuncu veya onuncu olursak Haas, takımı kapatacak"

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Magnussen: "Dokuzuncu veya onuncu olursak Haas, takımı kapatacak"
Ekleyen:
, Editör
15 Tem 2020 07:05

Kevin Magnussen, şampiyonada dokuzuncu veya onuncu olmaları halinde Gene Haas'ın takımı kapatacağını düşünüyor.

Haas, 2016'da Formula 1'de yarışmaya başladığı günden bu yana inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

2018 yılında şampiyona beşincisi olan Amerikalı ekip, geçen yıl dokuzuncu oldu.

Takım maddi anlamda iyi durumda değil ve henüz 2020 sonrasında sporda devam edip etmeyecekleri bilinmiyor.

Danimarka gazetesi BT'ye konuşan Magnussen, “Gene Haas, sonuncu veya sondan birinci olursak takımı kapatacak. Ona sormaya gerek bile yok, çünkü bunu herkes biliyor. İyi sonuçlar alırsak Gene'nin tekrar yatırım yapma fırsatı olur."

"[Gene] bu hafta sonu yarışa gelecek. Onu kış testinden beri görmedik ve şimdi geleceğe dair bir şey söyleyip söylemeyeceğini veya bazı haberleri olup olmayacağını görmemiz gerekiyor."

"Hayır, gergin olduğumu söylemek istemiyorum. Ama aynı zamanda Formula 1'de hiçbir şeyden emin olamayacağınızı da biliyorum.

"Artık daha yaşlıyım ve daha iyi odaklanabiliyorum. Kariyerimin başlangıcında zihinsel rahatlığım üzerinde çok daha fazla etkisi vardı, ama şimdi çok daha sakinim."

"Ne yapabileceğimi ve ne için burada olduğumu, bir takıma ne sunmam gerektiğini biliyorum. Hepsi bana huzur veriyor. Elimden geleni yaptığım sürece, daha fazlasını yapamam." dedi.

Bütçe sınırıyla ilgili Magnussen, “Bütçe sınırı bize yardımcı olacak, ancak mevcut bütçe sınırı bile şimdi harcadığımızdan daha büyük. Açıkçası pek çok takım kaynaklarını azaltmak zorunda kalacak ve bu sayede en iyi takımlara yaklaşabiliriz." dedi.

Magnussen bu hafta sonu Macaristan'da daha iyi olmalarını umuyor ve geçmişte burada kötü performans sergilemesinin hiçbir anlam ifade etmediğini düşünüyor.

"Geçmişte elde ettiğimi iyi ya da kötü sonuçlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Ne olursa olsun her zaman iyi bir sonuç almak için fırsatlar vardır. Macaristan'da belirli bir zayıflığım var gibi düşünmüyorum.

"Geçmişte Formula 1'den önce Hungaroring benim için çok iyiydi. Orada yarışlar kazandım ve başarılı oldum. Formula 1'de ise orada iyi bir şansa sahip değildim. Bu, orada belirli bir zayıflığım olduğu anlamına gelmez."

"Sanırım Macaristan'da Red Bull Ring'e kıyasla puan alma şansımız daha fazla."

 
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Editör Kemal Şengül

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