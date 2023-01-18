Magnussen: "Haas artık daha da iyi olabilir"

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Haas daha önce Williams ve Alfa Romeo ile birlikte, bütçe sınırına yaklaşamayan takımlardan birisiydi.

Fakat Amerika merkezli ekip, Rich Energy ve Uralkali ile olan ortaklıklarının kötü şekilde bitmesinin ardından, yeni bir isim sponsoru arayışındaydı ve sonunda MoneyGram ile anlaştı.

MoneyGram, bu iki şirketle kıyaslandığında daha kurumsal görünüyor ve bundan ötürü iki taraf arasında sorun yaşanması beklenmiyor.

Hal böyle olunca Haas'ın bütçesi, 2023 yılında ciddi oranda artacak ve bu da araç gelişimini doğrudan etkileyecek.

Kevin Magnussen bu konuda GPFans'e şöyle dedi: "Bizim lehimize olan bazı iyi şeyler var."

"MoneyGram artık isim sponsorumuz ve bu da belirli alanlara daha fazla yatırım yapmamızı sağlayacak."

"Açıkçası bu kısımda yer almıyorum ya da bu konudaki kararları ben vermiyorum ancak durumun böyle olacağını tahmin ediyorum."

"Tüm bunlar bize birçok açıdan yardımcı olacaktır."

"Takım, bazı kişilerin ayrıldığı ve yeni kişilerin geldiği birkaç zorlu yılı geride bıraktı."

"Her şeyin yerine oturması gerekiyor çünkü yeni insanlar aldığınızda, süper yetenekli olsalar bile her şeyin oturması için zamana ihtiyaçları oluyor."

"Bu da bu yılki sürecin bir parçasıydı, takımı kurmak ve ardından o alışma dönemini yaşamak gerekiyordu."

"Bu zaten belli bir ölçüde gerçekleşti ve kış boyunca devam edecek."

"2022'de sadece bir güncelleme yaptık. Umarım aero çalışanlarımız araca performans kazandırmak için daha fazla fırsat bulabilir."

"Sonrasında farklı alanlarda büyüyebiliriz. Pistte yaptığımız her şeyin -stratejinin, operasyonel şeylerin, pit stopların ve diğer pek çok şeyin geliştirilmesi gerekiyor."