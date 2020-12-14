Magnussen: "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için minnettarım"

Kevin Magnussen, 2014'te başlayan ve 2015'te ara verip, 2016'da geri döndüğü F1 kariyerini Abu Dhabi GP ile sonlandırdı.

Magnussen son yıllarını Haas'ta geçirdi ve özellikle bu yıl puanlar için savaşabileceği bir konumda değildi.

Abu Dhabi'de ön bölümden uzak şekilde en geride yer alan Haas, sezonu sadece üç puanla kapattı.

Son yarışı hakkında konuşan Magnussen, "Bu biraz garip bir yarıştı, çünkü bence bizim için yarış gibi değildik, çünkü çok yavaştık ve sadece tur atıyorduk. Ama çocukluk hayalimi yaşama ve Formula 1'de mücadele etme fırsatı yakaladığım için minnettarım. Burası olması kolay bir yer değil ve burada altı yıl geçirdim, bazı harika takımlar için yarıştım ve evimde üzerinde Formula 1 logosu olan bir kupam var (2014 Avustralya'da elde ettiği podyum kupası) bu yüzden o kadar da kötü değil ve doğrusu, mutluyum."

F1 kariyerinin bitip bitmediği sorusuna Magnussen, "Doğrusu öyle düşünüyorum çünkü kazanmayı çok özlüyorum, kazanabileceğim pozisyonlarda olmayı özlüyorum ve gerçekten kazanmak için yarışabileceğim bir şampiyonada olmayı özlüyorum. Formula 1'den ayrılmak ve IMSA ya da başka bir şey yapıp, daha sonra Formula 1'de kazanabileceğim bir pozisyonda dönmek pek de gerçekçi değil. Eğer Formula 1'de kalsaydım ilerlemek ve kazanmak isterdim. Ama bu olmayacak, bu yüzden şimdi yapacağım şeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Önümüzdeki yıl kazanabileceğim bir konumda olacağımı bilmem beni biraz rahatlatıyor."

"Ama elbette bu şaşırtıcı araçları sürmeyi özleyeceğim... Ama gelecek yıldan itibaren araçların daha yavaş olacağını düşünüyorum. Bütün bu tecrübeyi edinmek gerçekten çılgınca." yanıtını verdi.