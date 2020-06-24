Magnussen: "Çifte yarışlar, aracın piste uyup uymadığını dair kesin bir gösterge olacak"

Formula 1'de bu yıl bazı pistlerde iki yarış yapılacak ve bu pistler arasında şimdilik Avusturya ile Silverstone var.

Ayrıca Bahreyn ve Abu Dhabi'de çifte yarış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Amerika kıtasındaki duruma göre birkaç pistin daha iki yarışa ev sahipliği yapması bekleniyor.

Genel olarak bu pistlerdeki ikinci yarışın ilkine benzeme ihtimali nedeniyle endişeler var. Ancak Kevin Magnussen, bunun bir bakıma heyecan katacağını düşünüyor.

Danimarkalı pilot, "Çifte yarışları görmek heyecan verici olacak. Performansın piste bağlı olup olmadığına veya diğer faktörlerin de işin içinde olup olmadığına dair sağlam kanıtlarımız olacak."

"Pist araca uyduğu için genelde hızlı olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi bu konuya dair net cevaplar alacağız. Sonuçlar açısından bir hafta sonu iyi ve diğer hafta sonu kötüyse o zaman düşünülmesi gereken şeyler var demektir."

"Ama sonuçların aşağı yukarı aynı olmasını bekliyorum. İlk hafta sonu iyiyseniz, havanın aynı olması koşuluyla bir sonraki hafta da iyi olmalısınız." dedi.

Daha kısa yarış takvimi içinse, "Daha az yarışın kimin yararına olduğunu söylemek zor. Bunu tahmin etmenin bir yolu yok. Bu araçların ne kadar iyi olduğuna dair henüz net bir fikrimiz yok." dedi.