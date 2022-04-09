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Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"

Kevin Magnussen, Haas'ın Melbourne'de şimdiye kadar gösterdiği kötü performansın, takımın hafta sonu başlangıcındaki temel ayarları yanlış yapmasından kaynaklandığını söyledi.

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Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"
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Magnussen, arka akaya iki kez Q3'e çıkmasının ardından Melbourne'de Q1'de elendi ve 17. sırada yer aldı. Takım arkadaşı Schumacher ise 15. sıradan başlayacak.

Ancak Magnussen, takımın performansından endişelenmekten ziyade bu sonucun, takımın antrenmanlar sırasında ayarı bulamamaktan kaynaklanabileceğini söylüyor.

Magnussen, "Bence sadece bu pist için başlangıç ayarlarını doğru yapamadık."

"Beklediğimizden biraz farklıydı. Eski piste benzer olmasını bekliyorduk ama oldukça farklıydı. En başta doğru ayarlarla başlayamadık ve sonrasında araçta doğru noktayı bulmak çok uzun sürdü."

"Sanırım sıralamada bulmaya yaklaştık ama seans kırmızı bayraklar nedeniyle karmaşıktı. Bizi kötü bir noktada yakaladı ve Q1'de elendim. Kötü oldu."

"Ancak bence bu pistte geçiş yapılabilir ve aracı biraz daha geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bahreyn ve Cidde ile olduğumuz yerde değiliz ama bu hafta sonunun başlangıcına kıyasla daha yakınız. Bu yüzden iyimserim. Hâlâ yarış için heyecanlıyım ve bence ilerleme kaydedebiliriz." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Magnussen, orta grubun bu yıl çok rekabetçi olduğunu ve ayarları doğru yapmamanın büyük sonuçları olabileceğini söyledi.

Danimarkalı, "Bence bu yılki gridde, doğru aralığı biraz kaçırırsanız bunu sonuçlarda çok net görebileceksiniz çünkü çok yakınız."

"Bu yüzden paniklemiyorum. Bence bu hafta sonu o aralığı kaçırdık."

"Ancak ileriye doğru adımlar attık ve sadece sıralamada gösterecek bir şeyimiz yoktu. Yine de daha iyi yarışacağımız konusunda iyimserim. Ayrıca burada geçmişe kıyasla daha kolay geçiş yapılabiliyor. Bu yüzden eğlenceli bir yarış için heyecanlıyım." dedi.

Takım patronu Gunther Steiner ise tüm hafta sonunun Haas için zor olduğunu çünkü küçük problemlerin aracı ilk iki yarıştaki kadar iyi bir şekilde çözmelerini engellediğini söyledi.

Steiner, "Tüm hafta sonu sürekli küçük şeyler vardı."

"Kevin dün iyi değildi, daha sonra Mick'in arka süspansiyonunda sorun yaşadık ve bence C5 lastikleri düzgün çalıştıramadık."

"Birçok insan araç tahmin edilemez olduğu için zorlanıyor. Bu yüzden bence bu sadece, 'Ne yanlıştı? Bilmiyorum ama her şeyden biraz vardı ve hafta sonunu iyi yürütemedik.' dediğimiz hafta sonlarından biri." dedi.

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