Magnussen: "Büyük takımlar birkaç yıl içinde bütçe sınırından etkilenecekler"

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Rich Energy sponsorluğu nedeniyle birçok sıkıntı çektikleri 2019 sezonunun ardından gelecek iki sezonu tamamen feda eden ve yeni kurallara hazırlanmaya karar veren Haas, bu iki sezonda toplam 3 puan alabildi.

2021 sezonunda Uralkali sponsorluğu için Nikita Mazepin ile yarışan takım, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle Mazepin'in kontratını feshetti ve son bir seneyi ABD'de yarışarak geçiren eski pilotları Kevin Magnussen ile yeniden anlaştı.

Eski hızından hiçbir şey kaybetmediğini gösteren Magnussen henüz ilk yarış olan Bahreyn'de beşinci olarak Haas'a son 4 senenin en iyi sonucunu getitrdi. Sezona sadece tek bir güncelleme getirmeye karar veren takım zaman içinde geriledi, ancak yine de Magnussen'in ilk yarışlarda elde ettiği sonuçlar sayesinde Haas an itibariyle takımlar şampiyonasında yedinci.

Tüm zorluklara rağmen Magnussen bu sezonun takım için sadece bir başlangıç olduğunu ve büyük takımların zaman içinde bütçe sınırından ötürü yıpranacaklarını düşünüyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Danimarkalı pilot, "Büyük takımlar şu anki çalışmalarına bütçe sınırı öncesi başladıkları için henüz zarar görmediler."

"Asıl aksama birkaç yıl içinde başlayacak, sonrasında her şeyin eskisine göre daha da eşit olacağını düşünüyorum."

"Elbette iyi takım/kötü takım ayrımı devam edecek. Ferrari, Mercedes ve Red Bull gibi takımlar tarihlerinden dolayı en iyi pilotları çekebilecek konumdalar."

"Yine de şartların eşitleneceğini ve işlerin IndyCar'daki gibi gideceğini düşünüyorum; bazı takımların sürekli en önde gittiği, ancak küçük takımların da bir şansa sahip olduğu bir seri. Umarım her şey bu şekilde ilerler." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım patronu Gunther Steiner da Magnussen'in görüşlerine katılıyor ve büyük takımların yoğun rekabetten dolayı bir yerden sonra tükeneceğini, bunun da kendilerine fırsat sağlayacağını düşünüyor.

Steiner, "Gerçek şu ki, iyi bir iş çıkarırsanız, podyuma çıkabilmemiz gerekir."

"Bence aynı şey diğer dokuz takım için de geçerli, bu yüzden kim daha iyi bir iş yapıyorsa, bütçe sınırı ve istikrarlı teknik düzenlemeler sayesinde bunu başarabilir."

"Bu düzenlemeler sona ermeden önce düzenli olarak podyum elde etmek istiyoruz, bunun için buradayız."

"Artık takım olarak oldukça istikrarlıyız. Sadece iyi bir araç üretmek için iyi bir iş çıkarmak, finansal olarak kendimizi dengelemek ve büyümeye devam etmek için çalışmamız gerekiyor.

"Büyük takımların yıpranmama şansı yok, nitekim eskiden üç kat daha fazla bütçeye sahiplerdi, bu nedenle fırsatlardan faydalanma sırası bizde." dedi.