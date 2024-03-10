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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Magnussen: "Yarışta iyi savunma yaptım fakat ceza aldığım için mutsuzum"

Haas pilotu Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg'in puan almasına yardım ettiği için mutlu olsa da, aldığı cezalardan memnun değil.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Andy Hone / Motorsport Images

Haas pilotu Magnussen, yarışta yaptığı savunmalarla dikkat çekse de Alex Albon ve Yuki Tsunoda ile olan mücadelelerinden ötürü iki ayrı ceza aldı.

Sonuç olarak Hulkenberg puan alırken, Magnussen de bu puana katkıda bulundu.

Cezalar hakkında ne düşündüğü sorusuna Magnussen, "Kural kuraldır."

"İlk olayda zaten Albon'la temasımız vardı. İsteyerek yapmadım ve bunun için bir ceza verdiler."

"Bu yeterince adil bir durumdu. Sanırım ikincisinde Tsunoda'yı geçtim ve pistin dışına çıktım."

"Kural kuraldır, bu iki cezayı aldığım için kendimden memnun değilim. Fakat en azından Nico'nun pite girmesi ve puan alması için bir boşluk yarattım."

"Yani bugün iyi bir tempo ve iyi bir takım çalışması gösterdik. Bu yüzden çıkarabileceğimiz bazı iyi şeyler var." cevabını verdi.

Savunmanın ne kadar zor olduğu sorusuna Magnussen, "Çok zordu fakat bunu başardığımıza ve bir puan aldığımıza sevindim."

"Arkadaki beş takım arasında sıkı bir mücadele vardı. Altıncı takımdan 10. takıma kadar gerçek bir şampiyona var. Yani her puan önemli."

"Bu açıdan takım adına gerçekten mutluyum ve bunu başardığımıza sevindim."

"Yine de bu cezalardan kaçınmak için daha iyi bir iş yapmalıyım. Genelde çok fazla ceza almam ama bugün iki tane aldım."

"Yani bu açıdan iyi bir gün değildi. Yine de gerçekten iyi bir tempo ve iyi bir takım çalışması gösterdim." cevabını verdi.

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Shameem Fahath

 

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