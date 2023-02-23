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Magnussen: "Bu sezon kendimi daha hazır hissediyorum"

Kevin Magnussen, bugün yaptığı açıklamada kendisini geçen yıla kıyasla daha azır hissettiğini söyledi.

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Magnussen: "Bu sezon kendimi daha hazır hissediyorum"
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Nico Hulkenberg, Bahreyn testinde yeni Haas'ın direksiyonuna geçen ilk isim olurken, Kevin Magnussen de öğleden sonra direksiyona geçecek.

Geçen yıl Haas ile yarışacağı son dakikada açıklanan Magnussen, sabah bölümünde takımın çalışmalarını gözlemliyordu.

Aynı zamanda Sky Sports ile kısa bir röportaj da yaptı.

Magnussen, "Testlerin başlangıcı her zaman ilgi çekicidir çünkü tüm yeni araçları ilk kez pistte görürsünüz."

"Bu araçların gerçekte ne kadar hızlı olduğuna ilk kez burada bakarız ve güç dengesini anlamak zor olsa bile elimizden geleni yaparız."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Harika bir kış arası dönemi geçirdim, önce biraz dinlendim ve ardından yoğun antrenmanlar yaparak, bir sonraki sezona hazırlanmaya başladım. Fiziksel anlamda en iyi seviyeme gelmek adına sezon başlangıcına kadar böyle yapacağım."

"Elbette şu anda durum geçen yıldan farklı. Daha iyi hazırlandım. Ayrıca takımın iyi bir tutumu var, herkes kışın iyi bir iş çıkardığımızı, yeni aracın gelişimi ve üretimi konusunda iyi bir iş yaptığımızı düşünüyor. Her şey planlanandan biraz önce gerçekleşmiş gibi hissediyorum, bu yüzden özel bir baskı olmadı. Şu anda araç ve diğer her şey hazır."

"Bugün çoktan piste çıktık ve umarım bazı sorunları çözmekten ziyade esas olarak testlerle meşgul oluruz. Böylece dengeyi iyileştirmek ve VF-23'ün hızını artırmak için çalışabiliriz."

"Direksiyona geçmek ve başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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