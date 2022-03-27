Magnussen, boynunda "ciddi sorunlar" yaşıyor

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Sorunun sıralama turlarının son bölümünde ortaya çıktığını belirten Magnussen, eğer böyle bir problem yaşamasaydı, beşinci sıraya kadar çıkabileceğini ancak problem sonrası 10. kaldığını söylüyor.

Magnussen, F1'den bir yıl uzakta kalmasının ardından fiziksel hazırlık anlamında çok az bir zaman dilimine sahipti.

Bahreyn'de fiziksel durumu ciddi bir problem olmasa da, Cidde pistinin zorlu yapısı, sıralama turlarında kendisini olumsuz etkiledi.

Magnussen'e göre cuma günü daha fazla sürüş yapabilseydi, muhtemelen problem cuma günü ortaya çıkacaktı.

Danimarkalı pilot, "Antrenmanlarda pek fazla sürüş yapmadığım için mutluyum çünkü boynum sıralama turlarından önce zaten bitmiş olacaktı."

"Üçüncü bölümde boynum adeta kırıldı, artık kullanamadım... Bu yüzden durum gerçekten zor. Bir yıl boyunca bir F1 aracından uzak kaldıktan sonra böyle bir piste geldiğinizde... Yanlış anlamayın, burası kötü bir pist değil, harika bir pist, piste karşı kötü bir düşüncem yok, sadece ben buna hazır değilim."

"Neyse ki dünyanın belki de en iyi fizyoterapistlerinden birine yani Thomas Jorgensen'e sahibim ve bundan ötürü mutluyum. Umarım sihrini gösterebilir." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, with Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen, yarış ilerledikçe başını dik tutamayacağı için arkaya yaslaması gerekeceğini kabul etti, ki bu zaten sıralama turlarının üçüncü bölümünde olan bir şeydi.

"Başınızı kafalığa yaslıyorsunuz fakat bunu yapınca araçla ilgili hissiyatınızı kaybediyorsunuz ve ayrıca görsel anlamda da yanlış tarafa bakıyorsunuz, bu yüzden harika değil."

"Bunu yapmak zorunda kaldım çünkü boynum tutmuyordu. Araç harikaydı, sanırım aracın hakkı 5. sıra civarıydı ama 10. olabildim."

"Bu pistte hiç sürüş yapmadım ve cuma günü sadece üç tur attım. Sonrasında normal bir 3. antrenman geçirdim. Bu harika değil ama dediğim gibi bu pisti çok beğendim."

Magnussen, güçlü olabilecekleri yarışın potansiyel olarak riske girmesinden dolayı da mutsuz.

"Evet, kesinlikle öyle çünkü bu, bana uygun pistlerden biri ve ayrıca araç burada harika çalışıyor. Umarım yarın iyi bir seviyede olabilirim. Karşılaşacağım tüm zorlukların üstesinden gelmem gerekecek."

"Yarışta biraz daha yavaş gidebiliyoruz. Bu da epey yardımcı oluyor."

"Fakat 6. ve 7. virajların yanı sıra 8. ve 9. virajlarda yakaladığımız hızlar, bir yıldır F1 aracı kullanmadığınızda inanılmaz yüksek geliyor."

Magnussen ayrıca, ikinci bölümde Mick Schumacher'in kaza yapan aracını gördüğünde endişelendiğini belirtti.

"Aracın kontrolünü nerede kaybettiğine ve nasıl çarptığına bakarsanız, açı gerçekten çok kötüydü ve sadece saf betona çarpmıştı. Aracın tamamen parçalandığını görebilirsiniz."

"Yani bu onun için çılgınca bir kazaydı ve böyle bir kazanın ardından araçtan öyle çıkıp gidebilmek çılgınca. Bu araçlardaki güvenlik seviyesi için minnettarız. Bu gece Mick ile konuşacağız ve ona büyük destek olacağız. Bunu yapabilmek gerçekten harika."

Pistteki güvenlik endişeleri sorulduğunda ise Magnussen, "Bu konuyla ilgili soru sorulması gereken doğru kişi ben değilim. Bu bir yarış ve böyle şeyler oluyor. Böyle kazalar görmek can acıtıcı ve korkunç. Orada durumunu bilmediğiniz bir pilot var ve onun iyi olduğunu duymak sizi çok rahatlatıyor."

"Fakat bu, şimdiye kadar yarıştığım en iyi pistlerden biri. Bu yüzden şahsen değişiklik yapmazdım. Tabii ki daha güvenli hale getirebilirsek harika olur."

"Yine de bir şey söyleyemiyorum." dedi.