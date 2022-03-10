Magnussen: "Böyle bir fırsatı hayal dahi edemezdim"

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Haas, dün gece yaptığı duyuruyla beraber yeni sezonda Nikita Mazepin'den boşalan koltuğa Kevin Magnussen'in geleceğini açıkladı.

Magnussen son olarak 2020 yılında Haas'la F1'de yer almış ve o günden bu yana farklı serilerde mücadele etmişti.

Birkaç ay önce F1'e dönmeyi düşünmediğini söyleyen Magnussen, sürpriz şekilde karşısına çıkan fırsatı kullandı ve spora geri dönmeyi kabul etti.

Ekstra Bladet'a konuşan Magnussen, "Yaşananları hâlâ tam olarak kavrayamıyorum!"

"Gunther Steiner birkaç gün önce beni aradı ve sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Böyle bir şans elde edeceğimi hayal dahi edemezdim, ki bana göre kimse bunu beklemiyordu. Fakat Formula 1'e geri döndüğüm için çok mutluyum."

"2020'de Haas'tan ayrıldıktan sonra kararlıydım ve bir daha Formula 1'e dönmeyeceğimi söyledim. Önüme bakmayı ve yarışlar kazanmayı istedim. Bu süre zarfında Chip Ganassi Racing ile başka şampiyonalarda yarıştım. Bu takım bana IMSA ve IndyCar'a katılma fırsatı verdi. Ayrıca Peugeot Sport'un WEC projesinde çalıştım."

"Babamla birlikte Le Mans 24 Saat'te yarışma hayalimi gerçekleştirdim. Farklı bir hayata uyum sağladım. Elbette hâlâ motor sporlarıyla bağlantılıydı çünkü hayatımda önemli bir yer kapladı fakat Formula 1 gibi değildi."

"Her şeyden sonra, beni böyle bir teklif için aradıklarında, geri dönme kararımdan şüphe duymadım. Neredeyse takımın kuruluşundan beri Haas F1 ile birlikteyim. Bu takımı ikinci ailem olarak görüyorum ve Formula 1 ile ilgili en iyi anılarım bu takımla ilişkili."

"Yeni kurallara geçiş bize yeni fırsatlar sunabilir. Yeni araçlar, takımın son birkaç yılda karşılaştığı sorunları çözebilir. Hep birlikte hak ettiğimiz pozisyonlara dönmemize yardımcı olacak bir şeyler bulacağımıza inanıyorum. Umarım öyle olur." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images