Magnussen: "Bizim için harika bir gündü"

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Haas pilotu, sezonun ikinci sprint yarışında güçlü bir performans sergiledi ve çizgiyi yedinci sırada geçerek 2 puan aldı.

Takım arkadaşı Schumacher ise Hamilton'dan baskı görüyordu ve takımdan, Danimarkalı pilotun temposunu kontrol etmesini ve DRS desteği sağlamasını talep etti.

Schumacher, uzun süre savunma yaparak önde kalmayı başarsa da nihayetinde Hamilton'a geçildi ve dokuzuncu oldu.

Schumacher ile neler olduğu sorulan Magnussen şunları söyledi: "Mick'in konuşmalarını duyamıyorum, bu yüzden bilmiyorum."

"Fakat bizim için harika bir gündü. Puan aldık ve yarınki yarışa 7. ve 9. sıradan başlıyoruz. Bununla kesinlikle hayal kırıklığına uğrayamayız."

"Bu sabah bir problem olduğunu düşündüm. Tempomuz iyi görünmedi ve denge doğru değil gibiydi."

"Daha sonra bazı değişiklikler yaptık ama kapalı park kuralı yüzünden kısıtlıydık çünkü sadece ayarları, ön kanadı ve bu tür sistemleri değiştirebiliyorsunuz."

"Daha sonra denge geri geldi ve çok fazla tempo kazandık. Bu yüzden çok mutluyum."

Danimarkalı pilot yarış hedefleri hakkında şunları ekledi: "Bugünkü performansı baz alırsak ve yarın için hiç kimsenin ayar değişikliği yapamayacağını düşünürsek, hâlâ ön kanadı yanlış ayarlayabilir ve önden veya arkadan kayma yaşayabilirsiniz ama bu bizim için iyi bir işaret."

"Bu yüzden heyecanlıyım. Startejimizi ve diğer şeyleri göreceğiz ama en azından tempomuzun olduğunu biliyoruz. Sıralama kadar olmasa da en azından iyiyiz."