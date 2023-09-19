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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Magnussen: "Bir puan almak için hiç bu kadar savaşmamıştım"

Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, Singapur Grand Prix'sinde 10. sırayı elde ettikten sonra bir puan için hiç bu kadar 'savaşmadığını' söyledi.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523

Magnussen, Cumartesi günü Singapur GP sıralama turlarında güçlü bir seans geçirdi, ancak Haas'ı tüm sezon boyunca zorlayan lastik sıcaklığı sorunu yüzünden yarışın zorlu geçeceğini kabul etti.

Danimarkalı pilot, 6. sırada başladığı yarışın ilk turunda birkaç sıra kaybetti. Ancak yarışın ilk bölümünde puanlara tutunmayı başardı ve bir noktada Pierre Gasly ile gergin bir mücadele yaşadı.

Yaşadığı fren sorunu nedeniyle pist dışına taşarak geriye düşmesinin ardından sanal güvenlik aracı periyodunda pite girip kırmızı logolu lastikleri taktı. Böylelikle önündeki pilotları yakalamayı hedefledi. 

Son turda ise George Russell'ın kaza yapmasıyla puan almayı başardı.

Magnussen, "Bundan çok memnunum." 

"Zor bir mücadeleydi. Bir puan için hiç bu kadar çok savaştığımı hatırlamıyorum. Ama bunu gerçekten çok istiyordum. İyi bir sıralamadan sonra hiçbir şey elde edememek büyük hayal kırıklığı olurdu."

"Bir noktada zor görünüyordu. İkinci virajda hata yaptığımda her şeyin bittiğini düşündüm çünkü lastiklerimin işi bitmişti. Bu yüzden yumuşak lastikler için pite girdik ve gerçekten işe yaradı."

"Hızım iyiydi ve birkaç pozisyon kazandım. Sonra birkaç kişi kaza yaptı ve bir puan aldım. Bunun için çok çalıştığım için mutluyum."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid with engineers

Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, mühendislerle birlikte gridde

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Elimden geldiğince çok çalıştım. Orada hiçbir şey kalmadığından emin olmak istedim ve bunun karşılığını aldım." dedi.

Hafta sonunun kendine olan güvenini artırıp artırmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Demek istediğim, bu gerçekten özgüvenle ilgili değil. Sadece bunun için çok çalışıyorum."

"Karşılığını almak çok güzel. Spor salonunda çok çalışıyorum, yarışta da aracın içinde resmen k*çımı yırttım. Evet, bir şeyler elde etmek güzel. Günün sonunda biz rakibiz, bunu göstermek ve bundan bir şeyler elde etmek istiyoruz."

Magnussen, takımın sanal güvenlik aracının sunduğu gibi fırsatları değerlendirmeye hazır olması gerektiği konusunda hemfikir, özellikle de lastikler araç için bu kadar kritik bir konuyken.

"Zamanlama iyiydi. Elbette bir fırsat yakaladık ve bunu değerlendirdik. Bundan faydalanmaya hazırdık."

"Her zaman söylediğim şey bu, yarışlarda yarış temposunun o kadar iyi olmayacağını ve lastik bozulmasının bizim için iyi olmadığını biliyoruz."

"Bu yüzden her türlü fırsatı değerlendirmeye hazır olmalıyız. Bugün bunu yaptık ve karşılığını aldık."

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