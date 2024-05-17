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Formula 1 Emilia Romagna GP

Magnussen, "beyaz çizgilerin dışında" araç kullandığı için ceza aldığını düşünüyor

Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, önümüzdeki yarışlarda men cezasıyla karşı karşıya kalırken "bazı beyaz çizgilerin dışında araç kullandığı" için cezalandırıldığını düşünüyor.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen'in son üç yarışı - Çin GP, Miami sprint ve Miami GP - onu üç lisans ceza puanından 10'a çıkardı. Kısa sürede aldığı cezaların ardından Magnussen, yarıştan men cezası almanın sadece 2 puan uzağında. Bu uygulama 2014 yılında FIA'nın süper lisans sistemine dahil edilmişti.

Magnussen'in sırasıyla Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant'la Şanghay ve Miami'de yaşadığı olaylar kabul edilse de, Miami sprintinde yaptıkları bardağı taşıran olay olarak kabul edildi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geride tutmak için gösterdiği mücadele, Magnussen'e pisti tekrar tekrar terk ettiği ve avantaj elde ettiği için üç adet 10 saniyelik zaman ekleme cezası, ayrıca bir adet beş saniyelik ceza ve pist sınırlarını daha fazla ihlal ettiği için siyah-beyaz uyarı bayrağı verilmesine neden oldu.

Daha sonra, hareketleri ve yarış sonrası yorumlarının muhtemelen sportmenlik dışı davranış olarak kabul edilmesi nedeniyle soruşturuldu.

Tüm bunlar Magnussen'in Mart ayındaki Cidde yarışında rakiplerinin öne geçmesini ve Haas takım arkadaşı Nico Hulkenberg'i yakalamasını engellemek için benzer sert yarış taktikleri kullanmasının ardından yaşandı.

Bu hafta sonu Imola'da yapılacak yarış öncesinde, bu tür ihlallerin daha fazla zaman kaybına neden olan pitten geçme cezasıyla sonuçlandırılması görüşülecek.

Bu hafta sonu Emilia-Romagna GP'si için etkinlik öncesi basın toplantısında F1'in medya ekibiyle karşılaşan Magnussen'e kaçınılmaz olarak defalarca durum soruldu.

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Magnussen, daha fazla ceza puanı almamak ve "yarış yasağı almamaya dikkat etmek" için farklı şekilde yarışmak "zorunda kalacağını" doğruladıktan sonra, Miami sprintindeki hareketleriyle ilgili olarak hakemlerin kararlarını sorguladı.

Magnussen, "Bir asfalt parçası üzerinde beyaz çizgilerin dışında araç kullandığım için yarıştan men edilme riskiyle karşı karşıya olduğum gerçeği, bunun doğru olduğunu düşünüyor muyum bilmiyorum."

"Ama kurallar böyle. Bunu kabul ediyorum ama bu konuda iyileştirme yapılması gerektiğini düşünüyorum."

"Sadece [ceza] puanları açısından değil. Şu anda, kuralların uygulanmaya başladığı dönemden daha fazla yarış var ve bence çok küçük bir şey için bile yarıştan men cezası alabilirsiniz. Ben böyle hissediyorum." dedi.

Autosport/Motorsport.com tarafından FIA'nın geçiş yaptırımlarını destekleyip desteklemediği sorulduğunda Magnussen bunun yerine alternatif bir çözüm önerdi.

"Bence en iyisi FIA'nın bize pozisyonları geri vermemizi söylemesi ve bunu yapmamanın sonucunun sert olması."

"Yani, gerçekten sert - böylece bunun yapıldığından emin olursunuz. Çünkü bence öncelikle çok karmaşık ve [bu ihlal] için çok büyük bir sonuç oluyor. Sınırı aşmak için biraz alan bırakabilmeli ve sonra bundan geri dönebilmelisiniz."

"Oysa şimdi, bunun haksız bir avantaj olduğuna karar verirlerse ve bu bir pitten geçme cezası ise, bence bu iyi değil."

Bu konuyla alakalı tartışmalarda takip edilmesi gereken başka konular da var.

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bunlardan ilki, F1'in yarış kurallarında 2024 yılı için yapılan güncellemeyle Magnussen'in Hamilton'a yaptığı gibi pist dışı hareketlerin eskiden olduğu gibi 5 sn değil 10 sn ceza ile cezalandırılacak olmasıydı. FIA ayrıca, yarış çatışmalarının hakemler tarafından nasıl değerlendirileceğine dair daha kapsamlı bir dizi yönerge getirdi.

Magnussen, 2021-2022'nin başlarında IndyCar ve IMSA'da farklı kategorilerde yarışma deneyiminin, "bu yılki kurallarla birlikte, bazılarının hepimizin küçüklüğünden beri öğrendiği doğal yarış dinamiğine aykırı olduğunu" vurguladığını düşünüyor.

Magnussen, "IndyCar'da yarıştım ve oradaki yarış tarzını seviyorum. Kuralların çok açık ve basit olduğunu ve yarışın harika olduğunu düşünüyorum."

"Yarış, [F1'de] dünyanın en iyi 20 sürücüsü arasında harika olmak zorunda. Bence bu da [bunun] bir parçası."

"F1 sürücülerinin hızlı olmalarının yanı sıra yarışta da çok iyi olmaları önemli bir husus. Bence bunu sergilemelisiniz - bu da işin bir parçası olmalı. Hepimiz kartingden geldik ve birbirimizle yarışmayı öğrendik."

"Ve bu yılki kurallarla birlikte kendi adıma, bunun bir kısmının hepimizin küçüklüğümüzden beri öğrendiğimiz doğal yarış dinamiğine aykırı olduğunu hissediyorum."

"Ancak bu, yarış dışı kalıp insanları geride tutmaktan ve ceza aldığım şeylerden ayrı bir konu. Bence bu, bize pozisyonları geri vermemizi söyleyerek ve bunu yapmamanın cezasının çok çok sert olmasıyla çözülebilir." dedi.

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